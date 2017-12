Bernardić: Vlada ne zna riješiti ovu situaciju sa susjedima

Danas istječe rok za pripremu provedbe arbitražne odluke o hrvatsko-slovenskoj granici, a situaciju na terenu prati i Večernjakov novinar. Hrvatski ribari kažu da su danas ribarili kao i svaki drugi dan i da nije bilo problema, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako ne očekuje nikakve poteze koji bi narušili postojeći režim na hrvatsko-slovenskoj granici.

U nastavku pratite tijek događaja:

20.30 - - Vladajući su imali dovoljno vremena da riješe spor sa Slovenijom, na što smo apelirali još početkom godine, ali im je bilo važnije skupljati jeftine političke poene u Hrvatskoj nauštrb međunarodnog pozicioniranja. Ključne stvari se neće i ne mogu riješiti same po sebi, ni stavljanjem problema pod tepih. Ova Vlada, a sada je to više nego očito, ne zna, ne može i neće riješiti ovu situaciju sa susjedima - komentirao je događanja oko arbitražnog spora predsjednik SDP-a Davor Bernardić, koji se u Nedelišću

pokraj Čakovca družio s međimurskom SDP-ovcima.

20.00 - – Vidjeli smo u četvrtak američki ratni brod! Plovio je ovuda, snimili smo ga mobitelima, bio je u Trstu i otišao nakon dva sata… Išli smo gledati na Google, riječ je o brodu US Gov Vessel. To je rijetkost da takav brod dođe u ovaj kraj. Ali možda je bio u prolazu… – govore ribari u mjestu. – Ne osjećaš se dobro kad su ti s lijeve strane broda dva hrvatska broda, s desne dva slovenska, a u daljini vidiš još neki ratni brod. Nije to od danas, ali koža ti se naježi. Ali navikli smo – govore u Savudriji, mjestu poznatom po izlovu ribe list.

19.30 - "Nakon izdanog upozorenja slovenski brodovi napustili su teritorijalne vode Republike Hrvatske, a hrvatske ribarice i hrvatska policija ostali su na istoj poziciji, u našim teritorijalnim vodama. Policija će i dalje provoditi iste mjere i svojim plovilima štititi državnu granicu i hrvatske ribare", istaknuo je u izjavi za novinare načelnik sektora za granicu istarske Policijske uprave Loris Kozlevac.

Neslužbeno se doznaje da su zasad dvije hrvatske ribarice za sutra ujutro najavile isplovljavanje na područje Savudrijske vale koje Slovenci smatraju svojim teritorijalnim vodama.

19.05 - Predsjednik Živog zida i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić podsjetio je da su se Hrvatski sabor i sve hrvatske parlamentarne stranke jasno odredili da ne prihvaćaju odluke arbitraže sa Slovenijom jer je arbitraža kontaminirana, dodavši kako Hrvatska ne smije popustiti jer svaki četvorni metar mora jednako vrijedi kao i četvorni metar kopna. Sinčić je rekao da su konferenciju za novinare sazvali kako bi se osvrnuli na današnje, a pogotovo sutrašnje događanje - jednostrane primjene odredbi arbitraže od strane našeg susjeda Republike Slovenije.

Poručio je kako moramo govoriti o teritorijalnom suverenitetu i integritetu ne samo na kopnu nego i na moru.

– Treba prije svega reći da i u programu Živog zida stoji, a to se odnosi i na isključivi gospodarski pojas, a poznato je također još od vremena hrvatskog kralja Petra Krešimira IV., kako se vlast ne provodi samo na kopnu, nego i na moru. Prema tome mi moramo govoriti o teritorijalnom suverenitetu i integritetu ne samo na kopnu nego i na moru – poručio je. Više pročitajte ovdje.

18.30 - Prema neslužbenim informacijama, tijekom današnjeg dana zabilježeno je pet incidenata, javlja RTL.

S obzirom da, prema arbitražnoj odluci o granici, Slovenci smatraju da im pripadaju četiri petine Savudrijske vale dolazilo je do pokušaja intervencija koje su se svodile na informiranje hrvatskih ribara. Loris Kozlevac iz istarske policije rekao je za RTL da će hrvatska policija i dalje nastaviti s mjerama upozoravanja te da imaju dovoljan broj plovila za nadzor granice.

Hrvatski ribari će i sutra isploviti u 6:30 sati, a uz njih će biti i policijska pratnja.

15.45 - Slovensko Ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se priopćenjem vezano za prosvjedne note koje su uputili Zagrebu.

- Slovenija je danas, 29. 12. 2017., u posebnoj noti Hrvatskoj izrazila protest zbog kršenja granične crtne na moru, koje je i vanjska granica schengenskog prostora. Radi se o 1400 kršenja u trenutku od arbitražne odluke, 29. 6. 2017. Slovenija poštuje graničnu crte te isto očekuje i od Hrvatske. Za hrvatsku tvrdnju da je arbitražni postupak bio kompromitiran od strane Slovenije kažu da je Sud odlučio da kršenje postupka nije bilo takve prirode da bi Hrvatska dobila valjan razlik za izlazak iz Arbitražnog postupka, prenosi N1.

14.20 - Slovenski eurozastupnici Alojz Peterle i Ivo Vajgl smatraju da Slovenija uz pomoć Europske unije treba što prije razriješiti spor s Hrvatskom oko implementacije arbitražne presude, ali ističu da Slovenija u svojoj poziciji glede arbitraže treba sačuvati političko jedinstvo.

Pitanje implementacije trebalo bi riješiti što prije, kazao je danas za RTV Slovenija Peterle, nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova, dodavši da se boji kako bi se to pitanje inače moglo produžiti i postati dio predizborne kampanje jer su u Sloveniji kroz manje od pola godine parlamentarni izbori.

"To ne bi bilo dobro", kazao je Peterle.

Peterle je u više prilika izražavao čuđenje različitim pristupima i izjavama koje su oko arbitraže i dijaloga s Hrvatskom iskazivali premijer Cerar i njegov ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, inače predsjednik koalicijske stranke umirovljenika DESUS.

Za njega neki analitičari u Sloveniji misle da je tako povećao "medijsku vidljivost" svoje stranke pred potencijalnim biračima stranke umirovljenika.

S nekim Peterleovim ocjenama slaže se i Vajgl, nekoć ministar vanjskih poslova i savjetnik predsjednika za vanjsku politiku iz vremena kad je na tom mjestu bio pokojni Janez Drnovšek.

Vajgl očekuje da će na Hrvatsku djelovati Europska unija, kako bi ona prihvatila rezultat arbitraže, te kaže da Bruxelles ne može "oprati ruke" jer je upravo arbitražni sporazum iz 2009. omogućio ulazak Hrvatske u EU. Tako je arbitražni sporazum zapravo postao dio europskog prava i eksplicitno je spomenut u nekim dokumentima Europske unije, kazao je Vajgl, dodavši da je u vezi s arbitražom Hrvatska već izgubila međunarodni ugled. Dodao je da se boji kako bi se to moglo dogoditi i Sloveniji ako oslabi svoje pozicije u odnosu s Hrvatskom i međunarodnom zajednicom zbog unutarnjih političkih polemika koje bi doveli u pitanje implementaciju arbitraže.

12.20 - Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas kako ne očekuje nikakve poteze koji bi narušili postojeći režim na hrvatsko-slovenskoj granici te poručio da će policija reagirati na svaku povredu granične crte i obavljati svoju ulogu, a to je "zaštita integriteta, suvereniteta i interesa Hrvatske, na kopnu i na moru". Više čitajte ovdje.

11.05 - Stanje u Savudrijskoj vali trenutno je mirno, nisu evidentirani nikakvi izgredi osim jutrošnje povrede crte razgraničenja od strane jednog slovenskog plovila - izjavila je Hini glasnogovornica istarske policije Nataša Vitasović.

Ribar Danilo Latin potvrdio je kako su ribari u četvrtak imali radni sastanak s policijom u Umagu na kojem im je, kako je naveo, rečeno da mogu i dalje ribariti do polovice Savudrijske vale, a da će ih patrolni brodovi hrvatske policije i dalje pratiti.

- S obzirom da trenutno puše jaka bura i tramuntana, vjerujem da će se vrijeme tijekom dana smiriti i da ćemo ponovno isploviti. Vjerujem da neće doći do nikakvih ekscesa te da će političari konačno iskazati mudrost i brinuti o narodu, a ne o svojim foteljama - poručio je Latin.

10.40 - Slovenski mediji danas prenose da Slovenija s implementacijom presude namjerava početi u vodama Piranskom zaljeva jer smatra da je tu situacija "najjasnija" i da su arbitri precizno utvrdili koliko mora pripada Hrvatskoj, a koliko Sloveniji.

Citiraju premijera Miru Cerara koji je kazao da u subotu u zaljevu ne očekuje incidente i da ih Slovenija neće poticati ako će se Hrvatska držati morske granice prema presudi arbitara.

Pozivajući se na slovenske pravnike bliske vladi, ljubljansko "Delo" u petak navodi da Slovenija treba ustrajati na tome da arbitražno rješenje treba implementirati i da će to Hrvatska "prije ili kasnije" morati prihvatiti iako - kako dodaju - nije izgledno da će se to dogoditi uskoro "zbog sadašnje političke strukture" u Hrvatskoj.

Bivši slovenski predsjednik Danilo Türk izjavio je za današnje "Delo" da bi do tužbe protiv Hrvatske trebalo doći i prije, odnosno "bez odgađanja".

Prema najavama slovenskih medija, potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans mogao bi ponuditi svoje usluge objema državama u sporu odmah na početku 2018., a s njime su, kako navode, u stalnom kontaktu obojica predsjednika vlada.

10.25 - Hrvatski ribari na terenu nisu uzbuđeni jer su navikli na ovakve situacije, javlja Večernjakov novinar koji je na terenu. Zbog vjetra danas više neće isplovljavati i ne očekuju nikakve probleme.

- Dan kao i svaki drugi. Išao sam na mjesta na kojima vadim ribu godinama već 25 godina - veli ribar Ezio Kocijančić (54), koji je jutros bio u spornoj zoni. Policijski brod je došao i preko razglasa ga upozorio da je na njihovom teritoriju, nakon čega je on obavio svoj posao i vratio se u Savudriju. Inače je normalna praksa da su ribari, kad isplovljavaju iz Savudrije, u pratnji policijskog broda.

- Ribarim od kad znam za sebe, i otac Josip bio je ribar, i tako ću i nastaviti. I mi i oni znamo gdje je granica, a ovo ostalo je politika. Istrijani smo i jedni i drugi i mislim da je nemoguće da između nas ribara dođe do sukoba - rekao je Kocijančić.

- Nikakvih problema jutros nije bilo. U 6 sam isplovio iz Savudrije. Jedino što je danas bio problem je što nije bilo ulova. Ovdje najviše hvatamo listove - rekao je Matteo Soldatić (33).

10.10 - Hrvatski ribari isplovili su rano jutros u Savudrijsku valu, pri čemu ih je pratilo sedam policijskih plovila, kako N1 neslužbeno doznaje, dok su slovenske strane bila tri policijska plovila. Slovenska policija upozoravala je hrvatske ribare da su u slovenskim teritorijalnim vodama. Pritom bi hrvatsko policijsko vozilo stalo između hrvatske ribarice i slovenskog policijskog vozila te bi se sva vozila povukla u roku od par minuta.

U razgovoru za N1 ribari su kazali da ih obično prate jedan do četiri broda i kažu da incidenata nema, ali da se napetost osjeća, ali kao i prošlih mjeseci. Slovenska policija pokušala je prići jednoj hrvatskoj brodici i rekla je ribarima da se nalaze u slovenskom teritorijalnom moru te da ga što prije napuste, a oni su dalje nastavili ribariti pod pratnjom hrvatske policije, javili su ribarima kolege.

8.00 - Danas istječe rok za pripremu provedbe arbitražne odluke o granici, točno pola godine nakon što je sud, unatoč dokazanim slovenskim makinacijama i kontaminaciji procesa, zbog čega je Hrvatska iz njega izišla, donio odluku kako bi trebala izgledati granica dviju država. Budući da Slovenija inzistira na provedbi odluke te redom odbija hrvatske pozive na bilateralni dogovor, predstoji, očito, igra živaca u kojoj će obje strane dobro motriti postupke druge strane. Hrvatska pogotovo jer je lopta u slovenskim nogama. Više čitajte ovdje.