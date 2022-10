Andrej Plenković o Milanoviću: 'Divlji, nekulturni primitivac koji vrijeđa sve oko sebe'

Premijer Andrej Plenković u subotu je poručio kako se u Hrvatskoj vodi borba između Hrvatske koja vuče naprijed odnosno onoga što radi Vlada i "primitivizma i divljaštva" koje forsira predsjednik Republike Zoran Milanović i oni koji ga podržavaju.

"Mi se borimo između dvije Hrvatske - Hrvatske koja vuče naprijed, to je ovo što mi radimo, i ovog primitivizma, divljaštva koje forsira prije svega on i oni koji njega podržavaju. I to je ta temeljna razlika u hrvatskom društvu", izjavio je Plenković novinarima na manifestaciji "Dani eura u Zagrebu".

"Ako to nekome nakon dvije i pol godine primitivizma, divljaštva i nekulture nije jasno, onda ja ne znam koliko još godina treba da ovo što vi mene pitate ne gledate iz ovoga kuta", rekao je komentirajući pisanje medija o tome da HDZ bojkotira predsjednika Republike.

Kaže kako ga brine što "netko piše takve komentare, a recimo godinu dana ne ponavlja svaki dan zašto netko tko je izabran za predsjednika države ne čestita svojim građanima Dan državnosti".

Ima ljudi koji Milanovića ne žele

"Ako si predsjednik države i ne poštuješ Dan državnosti vlastite države, odšutiš ga, prešutiš ga - onda začepiš, ne javljaš se", rekao je Plenković. Ocijenio je da Milanović svaki događaj na koji dođe iskoristi za vrijeđanje, vulgarnosti, nisku političku kulturu te ustvrdio kako su nakon toga i svi drugi postali "ovako primitivni i divlji". "Jer gledaju njega", rekao je.

Predsjednik Republike, kaže, vrijeđa novinare, političare iz vlastite bivše stranke, oporbe, vrijeđa njega, predsjednika sabora, HDZ. "To je jedno primitivno, vulgarno divljaštvo kojem, da je normalno, bi svi stali na kraj", rekao je te ocijenio da su novinari takvo ponašanje pristali tolerirati kao normalno.

"A ima ljudi kojima to nije normalno i ne žele ga gledati, ne žele svoje događaje kontaminirati s njegovom prisutnošću, jer kad čuju taj primitivizam, divljaštvo, nekulturu, sramotu hrvatskih institucija, ne žele ga gledati", dodao je.

Očekujem da većina sindikata prihvati ponudu Vlade

Plenković je rekao i da vjeruje u postizanje dogovora i potpisivanje sporazuma sa sindikatima, nakon prošlotjednog kompromisa oko povećanja osnovice plaća u javnim i državnim službama, o čemu još traje izjašnjavanje sindikalnog članstva. Dosad je jedan sindikat službeno odbio vladinu ponudu.

Premijer kaže kako očekuje da će većina sindikata pozitivno ocijeniti taj kompromis jer je realan u ovom trenutku te da će u ponedjeljak, kada dobiju o konačnu informaciju o odluci sindikata, održati sjednicu Vlade i dogovoriti se oko potpisivanja sporazuma.