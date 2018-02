Plenković: Nije me iznenadio Ramljakov potez! Ostaje do izbora nove izvanredne uprave

Premijer Andrej Plenković kazao je u srijedu kako proces izvanredne uprave i proces nagodbe ide dalje, vlada trenutno provodi konzultacije kako bi predložila trgovačkom sudu imenovanje nove izvanredne uprave, a u do tada Ante Ramljak nastavlja svoj posao.

"Kao ključnu poruku koju želim poslati svim zaposlenicima, vjerovnicima i dobavljačima je da proces izvanredne uprave i proces nagodbe ide dalje i da Agrokor funkcionira zajedno sa svim kompanijama u njegovom sastavu normalno. Vlada RH u ovom okolnostima trenutno provodi konzultacije kako bi predložila trgovačkom sudu imenovanje nove izvanredne uprave, a u međuvremenu gospodin Ramljak će nastaviti svoj posao kao što je to bilo i do sada. Nema nikakvog prekida funkcioniranja niti izvanredne uprave niti funkcioniranja kompanije, a sukladno tome niti bilo kakve opasnosti za destabiliziranje cijelog procesa", poručio je Plenković novinarima u Banskim dvorima.

Ramljakova ga ostavka, kaže nije iznenadila.

- Nakon što smo pogledali izvješće i u komunikaciji koju sam imao s njim njegov jučerašnji potez nije me nimalo iznenadio - rekao je Plenković. Premijer je kazao kako proces ide dalje. Rekao je i kako će Ramljak nastaviti svoj posao kao i do sada dok se ne izabere nova izvanredna uprava.

Govorio je i o posljednjih 10 mjeseci.



- Ono što smo do sada postigli i što je bio naš temeljni cilj, bio je dobrobit zaposlenika, hrvatskog gospodarstva i stabilnosti financijskog sustava - rekao je Plenković.

- U ovakvim okolnostima želim poručiti da nema posebnog dramatičnog trenutka - rekao je Plenković i dodao da će se voditi računa da nova izvanredna uprava bude kompetentna.

Rekao je i kako je ovu situaciju s kojom su se suočili 'shvatio kao pogrešku'.

- Šteta je da se to dogodilo. Činjenica je da je povjerenik uputio pismo koje je uputio - izjavio je Plenković.

- Očekujem i da javnost razumije što je u ovom trenutku najvažnije i najbitnije - izjavio je.

Odgovarajući na pitanje je li tražio Ramljaka da povuče svoju odluku, rekao je da nije to učinio. Rekao je kako su zaključili da je ovaj potez ispravan.

- Mislim da smo u razgovoru koji je bio otvoren zaključili da je ovakav potez ispravan - rekao je Plenković.

- Ovo nije jedina tema s kojom se ja kao predsjednik Vlade bavim - izjavio je premijer.

Dodao je kako će novu upravu izabrati u 'razumnom roku'.

Upitan je koja je politička sudbina Martine Dalić.

- Što se tiče političkih komentara da li je nešto štetno ili nije štetno. Što mislite kako je meni - rekao je Plenković i dodao da nije zadovoljan te da je njegova odgovornost veća.

Poručio je i kako je njegov odnos s Dalić 'jako dobar' te da ona nastavlja raditi svoj posao.

Upitan je bi li smijenio Ramljaka da on nije sam to napravio i hoće li doći do rekonstrukcije Vlade jer ovo nije jedina ostavka koja se dogodila jučer.

- Neće biti rekonstrukcije - odlučno je poručio Plenković.

- Vjerujem da ostavke nisu bile koordinirane. Ova koja se odnosi na odluku tajnika poprilično je iznenađujuća. Imali smo vrlo sadržajan sastanak na kojem je bilo 5-6 ministara i stavili na papir što se sve napravilo, a napravilo se više nego što se percipira - rekao je Plenković i počeo govoriti o plaćama, BDP-u, smanjenju javnog duga i proračunskom višku.

- Da nije bilo rješavanja krize u Agrokoru nisam siguran da bi ti brojevi izgledali kako izgledaju - rekao je.

- Ovo je situacija u kojoj je povjerenik sam napravio korak i na temelju kojeg ćemo mi sukladno zakonu predložiti novu izvanrednu upravu - rekao je Plenković.

Jesu li točne informacije da su svi kandidati odbili posao izvanrednog povjerenika?

- Što se tiče procesa konzultacija, on traje. Naše odluke bit će u najboljem interesu - odgovorio je Plenković.

Tko vodi razgovore s kreditorima?

- Vlada vodi razgovore i privremenim vjerovničkim vijećem, kreditorima, konzultantima i sa svima koji su vezani uz cilj rekonstruiranja - odgovorio je Plenković.

Kakve su reakcije vjerovnika?

- Njihova očekivanja, i praćenje svega što se zbiva, je jedna želja da do kraja shvate da li se proces nastavlja - rekao je premijer.

- Detalj koji se odnosi na iznos naknada za konzultanata, koliko je meni bilo poznato, nije bio dio izvješća, jer bi ga inače vidjeli. Stekao sam dojam da niti potpredsjednica Vlade nije bila upoznata - rekao je Plenković.

- Na kraju će sva odgovornost ovoga što se radi biti odgovornost Vlade i većine - odgovorio je Plenković.

- Mislite da sam ja, kada sam išao u kampanju za predsjednika HDZ-a i u izbore predvidio ovoliku krizu? Nema nikakvih izgovora, traženja kojekakvih opravdanja, ovdje se dogodila pogreška, kada se dogodila reagirao sam kako treba - izjavio je premijer.

Ramljak obrazložio ostavku

U obrazloženju ostavke Ramljak navodi da je zajedno sa suradnicima i zaposlenicima Agrokora stabilizirao poslovanje te da je očuvana zaposlenost, spriječena propast dobavljača i stvoreni preduvjeti da sada vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja.

"Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe. Vjerovnicima i zaposlenicima Agrokora, koji su jedini bitni i zbog kojih postoji postupak izvanredne uprave, zahvaljujem na povjerenju i podršci", stoji u Ramljakovom obrazloženju.

Prema Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, Trgovački sud u Zagrebu može opozvati izvanrednog povjerenika te imenovati novog u bilo koje doba na prijedlog Vlade.

Zakonom je definirano da izvanredni povjerenik može biti svaka osoba koja ispunjava uvjete za člana uprave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. On može imati i zamjenike, koje također na prijedlog Vlade imenuje sud. Sud je, također, isključivo nadležan za nadzor izvanrednog povjerenika.

