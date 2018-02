Ramljak se mailom obratio zaposlenicima: Spriječili smo propast!

Nižu se reakcije na neopozivu ostavku koju je Ante Ramljak podnio na mjesto izvanrednog povjerenika u Agrokoru.

Ramljak se sinoć sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim najbližim suradnicima u Vladi, nakon čega je za Večernji list potvrdio da je podnio neopozivu ostavku.

Plenković i potpredsjednica Vlade Martina Dalić jutros su stigli u Vladu.

U nastavku pratite tijek događaja:

16:00 – Ide mi na živce ta slika da cijeli sustav restrukturiranja ovisi o jednom čovjeku. To nije istina. Mislim da je Ramljak radio nemoralne stvari i jasna mi je zainteresiranost javnosti i da se kao prioritet za njegov odlazak shvaćaju konzultantski ugovori. Smeta me što se nagodba neće dostići 10. travnja. Uspješnost rada bi se trebala mjeriti na način da je rok bio 10. travnja, a on neće biti ispunjen. Zabrinjava me da se odgađaju rokovi koji su bili određeni – komentirao je za N1 televiziju Ivan Vrdoljak, šef HNS-a te dodao:

– Sad treba doći razuman, stručan čovjek koji treba brzo ući u procese da dovrši procese.

15:45 – Situaciju u Agrokoru komentirao je na Twitteru i šef SDP-a Davor Bernardić.

– Bilo bi "super" da se Ramljak vrati u Texo Management pa nastavi raditi u ulozi njihovog savjetnika za Agrokor – napisao je on.

15:22 – Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović, komentirajući situaciju u Agrokoru i ostavku izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, izjavio je da su, ako stvari ne funkcioniraju, potrebne promjene te da dobavljači nemaju vremena za nove zastoje već se treba čim prije vratiti rješavanju problema.

"Ako stvari ne funkcioniraju, potrebne su promjene. Dobavljači nemaju vremena, energije, a ni strpljenja za nove zastoje. Treba se čim prije vratiti rješavanju problema u Agrokoru. Radi se o pitanju od presudne važnosti za naše gospodarstvo i ne smijemo si dopustiti više niti jedan korak unatrag", kazao je Burilović. Više pročitajte ovdje.

15:10 – Tijekom poslijepodneva ne prije 16 sati s obzirom na ranije dogovorene obveze, premijer Andrej Penković održat će konfereciju za novinare o situaciji u Agrokoru nakon što je ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika podnio Ante Ramljak, potvrđeno je novinarima iz Banskih dvora.

14:53 - Ante Ramljak, nakon što je podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika, poslao je mail svim zaposlenicima koncerna Agrokor, a u njemu je naveo sljedeće:

- Jučer sam podnio neopozivu ostavku predsjedniku Vlade Republike Hrvatske kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno je radila protiv ovog procesa. Izuzetno sam ponosan na sačuvana radna mjesta i rezultate koje smo zajedno ostvarili u proteklih deset mjeseci.

Stabilizirali smo poslovanje kompanija, vratili povjerenje dobavljača i spriječili propast kojoj smo gledali u oči u travnju prošle godine. Osigurali smo i preduvjete da vjerovnici mogu nastaviti sa pregovorima i uspješno privesti nagodbu kraju.

Želim vam da uspješno nastavite s radom i svojim rezultatima polažete odgovornost prema ciljevima koje smo postavili. Hvala na povjerenju i podršci koju ste mi pružili, puno mi je značila - poručio je Ramljak, piše Dnevnik.hr.

14:45 - Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ocijenio je da, nakon povjerenika Ramljaka, treba otići i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić, a premijeru je poručio kako je vrijeme da donese odluke i predloži novog povjerenika kako bi se izbjegle nove štete, piše N1.

14.35 - Premijer Plenković u 15 sati ima sastanak s Crvenim križem, a nakon toga bi se trebao obratiti javnosti.

14.10 - U zgradu Vlade stigao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

13.50 – Iz zgrade Vlade na stražnji izlaz izašao je Ivica Mudrinić, bivši predsjednik uprave Hrvatskog telekoma. Na pitanje je li i on došao na razgovor o mogućoj poziciji u Agrokoru, Mudrinić je odgovorio: "Ma kakvi", prenosi Dnevnik.hr.

13.07 – Sinčić je rekao da se boje da bi se u Agrokoru mogao dogoditi crni scenarij, to jest stečaj, te da će izvisiti najslabiji, mali dobavljači. Na pitanje što bi Živi zid učinio u ovoj situaciji, rekao je da treba imenovati novog povjerenika koji bi nastavio posao.

– U ovoj situaciji, kad je lex Agrokor već naša stvarnost, jedino je moguće imenovati što sposobnijeg i stručnijeg povjerenika koji nije u sukobu interesa – rekao je Sinčić. Na pitanje koga bi predložili, rekao je da ne bi mogli izići s nekim imenom.

13.05 – Ivan Vilibor Sinčić rekao je da Sabor danas ne radi jer je Vlada u velikoj krizi, prije svega oko Agrokora i statusa Ante Ramljaka. Od premijera Andreja Plenkovića zatražio je neopozivu ostavku te na pitanje novinara odgovorio da će podržati postupak opoziva.

– Zemlja se nalazi u katastrofalnom stanju, Plenković i njegova Vlada omogućili su bujanje korupcije, nepotizma, stoga tražimo njihovu odgovornost danas ovdje. Martina Dalić direktno je odgovorna za ovo stanje. Na pitanje tko je pisao lex Agrokor, davala je različite odgovore, da bi na kraju dala jedan banalan odgovor. To nije iskren odgovor, ona skriva prave autore tog zakona – rekao je Sinčić.

Sinčić je rekao da se premijer skriva već dva tjedna i da ne daje odgovor na pitanje kako je moguće da je Ramljak svojoj bivšoj tvrtki dao velike honorare za savjetovanje.

– Premijer nema odgovora na ta pitanja, skriva se od javnosti, bježi... Pozivam ga da dođe u Sabor i objasni nam neke stvari. Zbog svih ovih okolnosti tražimo od Vlade i premijera da daju neopozivu ostavku – rekao je Sinčić.

12.45 – Ante Ramljak stigao je u zgradu Agrokora.

Njegovu ostavku u međuvremenu je komentirao i saborski zastupnik Goran Beus Richembergh, koji se pita zašto je Ramljak podnio neopozivu ostavku ako je sve bilo po zakonu.

11.55 – Proces restrukturiranja Agrokora ne smije ovisiti o jednom čovjeku i nepotrebne mrlje koje su bačene na cjelokupni postupak ne smiju u drugi plan gurnuti cilj nagodbe – to svakako nisu rejtinzi političkih stranaka nego zaštita hrvatskog gospodarstva u cjelini, zaštita industrijske proizvodnje te zaštita radnih mjesta u Hrvatskoj. S ovako osjetljivim postupkom nema odugovlačenja i nedopustivo je skretanje pozornosti na teme koje u konačnici nemaju direktan utjecaj na tisuće malih i srednjih dobavljača i desetke tisuća hrvatskih radnika – komentirao je predsjednik Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati Ivan Vrdoljak.

11.05 – Predsjednica stranke Glas Anka Mrak Taritaš ustvrdila je u srijedu da je Ante Ramljak zapravo preuzeo odgovornost premijera Andreja Plenkovića koji je, rekla je, imao dva tjedna da nešto kaže i odluči, a sada se našao u situaciji da sanira štetu.

– Imate nekih situacija u životu koje su 'win-win', a postoje situacije koje su 'lose-lose'. Ova situacija u životu 'lose-lose' vezana je uz našeg premijera Andreja Plenkovića. Kada preuzmete odgovornost i budete premijer jedne države, odnosno predsjednik jedne vlade, onda morate preuzeti odgovornost za slikanje, i za lijepe stvari i za ružne stvari. Jednako tako trebate predvidjeti nekoliko scenarija. U ovom scenariju ništa neće biti dobro. Ramljak je zapravo preuzeo odgovornost premijera koji je imao dva tjedna da nešto kaže i odluči, a on se sada našao da zapravo sanira štetu i sanirat će je – komentirala je Mrak Taritaš na upit novinara na Glasovoj konferenciji za novinare uoči sjednice zagrebačke Skupštine.

Mišljenja je i da cijela ta situacija neće završiti dobro.

– Ako nešto od početka krene loše, teško da će završiti dobro. Ova cijela priča je krenula loše, obavijena velom tajne i otvarao se problem na problem, a zapravo još uvijek ne vidimo nikakav rezultat. Prošlo je deset mjeseci i trebali bismo ga već vidjeti, a nismo – kazala je Mrak Taritaš.

10.35 – Hrvatski financijski sustav u ovom trenutku je stabilan. Trebamo voditi brigu svi koji smo involvirani da održimo takvo stanje – rekao je ministar financija Zdravko Marić.

10.30 – Ni jedan pojedinac nije vrijedan kompromitirati sve dobro što je napravljeno u proteklih deset mjeseci. A najnovije informacije prema kojima je gospodin Ramljak bio, nakon imenovanja za Vladina povjerenika, još dvadeset dana zaposlen u tvrtki Texo Management, koja je kasnije sklopila milijunski ugovor s Alix Partnersom, dakle posredno s Agrokorom, po mojem mišljenju čine poziciju gospodina Ramljaka kao Vladina povjerenika neodrživom, rekla je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu koji je dala Globusu u ponedjeljak

10.03 – U vezi s ostavkom, izjavu je dala i članica Privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković, prenosi HRT.

– Smatram da je u ovom trenutku proces u vrlo osjetljivoj fazi. Mislim da to neće proći tako jednostavno i da će proces doživjeti određene paralize tj. zastoje u pregovorima i u onome što je trebalo uslijediti ovih dana, a to je privođenje kraju nagodbe. Reakcija vjerovnika ovisit će o odluci Vlade jer ipak je riječ o našim tražbinama pa će se nešto, valjda, i nas pitati. U svakom slučaju, proces je u vrlo osjetljivoj fazi – rekla je Vidaković.

10.00 – Zagrebačka je burza u srijedu obustavila trgovanje dionicama kompanija iz sastava Agrokora dok se čeka rasplet krize u tom koncernu.

Trgovanje je obustavljeno dionicama Zvijezde, Leda, Jamnice, Žitnjaka, PIK Vinkovaca i Vupika.

9.50 – Ostavku je jutros komentirao saborski zastupnik Ivan Pernar.

– Ne bi Ramljak dao ostavku da vjeruje da će proces koji je započeo dobro završiti – rekao je Pernar.

Gordan Maras (SDP) rekao je da ni HDZ-ovci više ne vjeruju Vladi i daju ostavke, referirajući se na ostavku državnog tajnika Marina Strmote.

– Mislim da ćemo ovaj tjedan svjedočiti dosta dramatičnim lomovima unutar vladajuće koalicije – rekao je Maras.