VIDEO Ameriku 'napadaju' misteriozne letjelice, iznose se brojne teorije od špijunaže do izvanzemaljaca, Trump: 'Srušite ih!'

Nakon što su u istočnom dijelu SAD-a uočeni brojni dronovi, administracija Joea Bidena je oslobodila dodatne resurse u cilju rješavanja tog pitanja, ističući da za sada nema dokaza o "stranoj umiješanosti". Policiji New Jerseya, savezne države iznad koje su uočena plutajuća ili leteća svjetla na nebu, pomaže dodatno osoblje i tehnologija kako bi se odgonetnuo misteriozni fenomen prvi puta uočen u studenome, rekao je ministar za domovinsku sigurnost Aleyandro Mayorkas u nedjelju za ABC. Prema njegovim riječima, iako se ispostavilo da se u nekim slučajevima radi o dronovima, ostala tijela uočena na nebu su letjelice s posadom.

- Želim uvjeriti američku javnost da to rješavamo - rekao je Mayorkas i naglasio da nema dokaza da se radi o "stranoj umiješanosti". Tisuće dronova svakodnevno lete američkim nebom, a Savezna uprava zas zrakoplovstvo (FAA) je prošle godine promijenila pravila o letenju dronova po noći, objašnjava Mayorkas. Već danima stižu izvješća i vode se rasprave o mogućim dronovima na nebu iznad New Jerseya i Marylanda. A sve je počelo glasinama o misterioznim svjetlima viđenima u noćnim satima diljem New Jerseya sredinom prošlog mjeseca i bespilotnom letjelicom uočenom u blizini vojnog objekta u istoj državi. Uskoro su se pojavile i videosnimke o jarkim svijetlima i nepoznatim objektima koje su očevici objavljivali na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama se iznose brojne teorije, od špijunaže i tajnih vojnih vježbi do izvanzemaljskog života.

#USNORTHCOM Statement regarding reports of drone activity in New Jersey. "USNORTHCOM conducted a deliberate analysis of the events, in consultation with other military organizations and interagency partners... at this time we have not been requested to assist with these events." pic.twitter.com/7vf1wXUkYt — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) December 11, 2024

- Ovo je otišlo predaleko - izjavila je u subotu guvernerka New Yorka Kathy Hochul. Dodala je da je prošli mjesec naredila Državnom obavještajnom centru New Yorka da istraži viđenja dronova i koordinira se s federalnim agencijama. Vođa senatske većine Chuck Schumer zatražio je od Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) uvođenje sustava za detekciju dronova. - Ako postoji tehnologija za podizanje drona u zrak, sigurno postoji tehnologija za precizno praćenje letjelice i utvrđivanje što se događa - rekao je Schumer.

FBI i DHS izdali su zajedničko priopćenje u četvrtak u kojem su naveli da "trenutačno nema dokaza da prijavljena viđenja dronova predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti ili javnoj sigurnosti".

Guverneri poput Kathy Hochul iz New Yorka i Josha Shapira iz Pennsylvanije pozvali su na daljnje istrage, dok je u Massachusettsu i Virginiji angažirana državna policija. Dodatno, federalne vlasti implementiraju napredne sustave za otkrivanje dronova kako bi riješile ovaj problem. Unatoč naporima, Donald Trump zatražio je hitne mjere, uključujući rušenje dronova, ako ne budu dostupne dodatne informacije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi rušenje letjelica moglo predstavljati opasnost za ljude na tlu i donijeti pravne komplikacije. - Tajanstvena viđenja dronova diljem zemlje. Može li se to zaista događati bez znanja naše vlade? Ne vjerujem! Obavijestite javnost, i to odmah. U suprotnom, srušite ih!!! - objavio je Trump na platformi Truth Social.

