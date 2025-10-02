Amerikanka nestala, pronađena u škotskoj šumi s 'kultom': Majka tvrdi da su joj oprali mozak

Melba Whitehead iz Teksasa tvrdi da je njezina 21-godišnja kći Kaura Taylor, koja je nestala u svibnju 2025., završila u Škotskoj pod utjecajem afričkog kulta koji je iskoristio njezinu ranjivost. Kaura je, prema tvrdnjama obitelji, regrutirana putem društvenih mreža i odvedena u tzv. "Kraljevstvo Kubala", gdje živi kao “službenica” u improviziranom kampu blizu Jedburgha, piše SkyNews.

Grupu predvode Kofi Offeh i Jean Gasho, koji se nazivaju "Kralj" i "Kraljica", a u prošlosti su živjeli u Engleskoj. Online video prikazuje kako Offeh tvrdi da "posjeduje" Kauru, dok ona njemu i Gasho daje zakletvu.

Melba Whitehead smatra da je njezina kći žrtva manipulacije i kontrole, te apelira na vlasti da je vrate u SAD. Ističe da je Kaura bila emocionalno ranjiva, bez novca i u sukobu s obitelji nakon pandemije, što je kult iskoristio.

U razgovoru za Sky News, Kaura negira da je pod prisilom i tvrdi da je dobrovoljno napustila SAD. Kaže da živi u skladu s prirodom i vjeruje da je stigla u Škotsku "božanskom intervencijom". Također tvrdi da može otići kad god poželi, iako nema namjeru to učiniti.

Škotska policija potvrdila je da su zaprimili prijavu i pokušavaju kontaktirati Kauru zbog zabrinutosti za njezinu dobrobit.

Kofi Offeh je za Sky News izjavio da je "pranje mozga dobra stvar ako dolazi iz ispravnog izvora", te odbacio optužbe za prisilu. Jean Gasho je odbijala odgovarati na pitanja osim ako je se ne oslovljava kao "Kraljicu".

Rachael Reign, stručnjakinja za duhovnu manipulaciju i bivša žrtva kulta, smatra da "Kraljevstvo Kubala" ima sve obilježja kulta, no ističe da je teško pomoći osobi koja ne vidi da je pod kontrolom. Poziva na zakonske promjene koje bi priznale prisilnu kontrolu i izvan obiteljskog nasilja.