Američkom turnejom najzadovoljniji Putin, Zelenski: Prijedlog da se odreknemo teritorija je sulud

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije uspio tijekom svog trećeg posjeta Washingtonu od početka invazije ubrzati dogovor demokrata i republikanaca oko omogućavanja daljnjeg slanja vojne i ekonomske pomoći Ukrajini koja joj je neophodna za nastavak obrane od ruske invazije. I dalje je, unatoč velikom lobiranju, blokiraju republikanci iz Kongresa koji žele da Bidenova administracija napravi ustupke u pogledu granične sigurnosti i imigracijske politike u zamjenu za paket pomoći.

Odgađanje pomoći

Nakon 30-minutnog sastanka sa Zelenskim – njihova prvog susreta jedan na jedan – predsjednik Predstavničkog doma, republikanac Mike Johnson rekao je da je odgovor Bidenove administracije na zahtjeve republikanaca u Kongresu bio "nedovoljan" i ponovio svoj stav da je dogovor malo vjerojatan bez "transformativne promjene" na američkoj granici. Senator Mitch McConnell, vrhovni republikanac, sugerirao je da su napori gotovo mrtvi tijekom ove godine, rekavši da bi bilo "praktički nemoguće" brzo donijeti dogovor koji povezuje pomoć Ukrajini s onom vrstom graničnog sigurnosnog paketa koji republikanci zahtijevaju.

Dogovor je, dakle, malo vjerojatan s obzirom na prazničnu stanku te će Ukrajina i dalje patiti od nedostatka municije koja se već nekoliko tjedana itekako osjeća na prvim linijama fronte gdje Rusi napreduju na velikom dijelu bojišta. Iako je američki predsjednik rekao da je ovo odgađanje pomoći Ukrajini "odličan božićni dar za Putina", svi su primijetili i njegovu promjenu retorike u kontekstu pomoći Ukrajini.

– Putin računa na to da Sjedinjene Države ne uspijevaju ispuniti uvjete za Ukrajinu – rekao je Biden u Bijeloj kući.

– Moramo, moramo, moramo dokazati da nije u pravu – dodao je.

Republikanac James D. Vance iz države Ohio rekao je: "Ukrajina će morati ustupiti nešto teritorija Rusima i moramo ovaj rat privesti kraju."

– Zašto bi se Ukrajina odrekla svog teritorija? To je zapravo suludo – rekao je Zelenski.

Tijekom zajedničke konferencije za novinare s ukrajinskim čelnikom, Biden je obećao da će SAD podržavati Ukrajinu "sve dok budemo mogli". Komentar je predstavljao suptilan, ali važan uzmak u javnim porukama predsjednika, koji je prethodno govorio kako će SAD podržavati zemlju u obrani od ruske invazije "koliko god bude potrebno". Zelenski je pokušao uvjeriti senatore da se taj novac neće koristiti koruptivno u Ukrajini.

Zelenski je opisao razgovor kao "prijateljski i iskren" i zahvalio se čelniku većine u Senatu Chucku Schumeru i čelniku manjine Mitchu McConnellu "na njihovu osobnom vodstvu u prikupljanju dvostranačke podrške Ukrajini među američkim zakonodavcima". No, neki republikanci koji su prisustvovali tom sastanku rekli su da su ostali ravnodušni nakon što su čuli zahtjev Zelenskog za pomoć, inzistirajući na tome da Biden i dalje treba učiniti ustupke prema zahtjevima republikanaca tvrdeći da je migrantska kriza postala prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

"Rekao sam predsjedniku Zelenskom: 'Ovdje je problem: to nema nikakve veze s tobom' – rekao je senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline.

No, Zelenski nije otišao bez ičega. Govoreći s novinarima tijekom sastanka sa Zelenskim u Ovalnom uredu, Biden je najavio da će osloboditi 200 milijuna dolara za pomoć Ukrajini u obrambenim potrebama koje je prije odobrio Kongres. Iako je to mali dio od 60 milijardi dolara koje je Biden tražio za Ukrajinu u svom zahtjevu za dodatno financiranje, sredstva će uskoro biti puštena, rekao je Biden. No, jasno je da se veličina i učestalost američke opskrbe oružjem Ukrajini znatno smanjila.

Napori za osiguravanjem dodatne pomoći Ukrajini dolaze u kritičnom trenutku za Ukrajinu u ratu nakon što je izdržala početnu rusku invaziju te godinu i pol teških borbi. Dok su Sjedinjene Države od tada osigurale desetke milijardi dolara pomoći, ukrajinski vojni zapovjednik, general Valerij Zalužni, rekao je prošlog mjeseca da je rat došao do mrtve točke, budući da su teške i smrtonosne bitke donijele malo teritorijalnih dobitaka. Ukrajinska protuofenziva je propala, a unazad mjesec dana Rusi provode svoje ofenzivne operacije diljem bojišnice. I imaju u tome uspjeha, dok se ukrajinska vojska otvoreno stranim novinarima žali na nedostatak municije.

Ruski okupator napreduje

Rusi su ovog tjedna, nakon godinu dana teških borbi, osvojili Marinku nedaleko od Donjecka, napreduju oko Bahmuta vraćajući pod svoju kontrolu područja koje su Ukrajinci osvojili ovog proljeća i ljeta, no osvajaju tu i područja koja nikad nisu imali pod svojom kontrolom, a vratili su i dijelove teritorija nadomak Rabotina, sela koje je bilo glavno poprište ukrajinske ovogodišnje protuofenzive.