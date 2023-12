VIDEO Pogledajte što je ostalo od moćnog ruskog oružja: 'Bacač raketa sada izgleda kao krizantema'

Na društvenim mrežama počela je kružiti jeziva snimka potpuno uništenog ruskog raketnog bacača. Snimku je 10. prosinca prvotno objavio na X-u, bivšem Twitteru, korisnik koji kaže da radi kao analitičar za američku istraživačku organizaciju Center for Naval Analyses (CNA). Od tada su snimku podijelile stotine ljudi i pregledana je 190.000 puta.

A Russian soldier films the shattered remains of a Russian Bm-21 Grad MRL post catastrophic ammunition detonation. pic.twitter.com/tJKk9IBluz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 10, 2023

Sovjetski BM-21 Grad je višecjevni raketni sustav (MLRS) montiran na kamion. No, onaj prikazan u videu deformiran je gotovo do neprepoznatljivosti nakon što je došlo do kvara. Lanseri vozila su izgorjeli, prekriveni hrđom, okrenuti unatrag, a moćno oružje sada gotovo da podsjeća na krizantemu ili modernističku skulpturu, piše Newsweek.

- Ruski vojnik snima razbijene ostatke ruskog BM-21 Grad MRL nakon katastrofalne detonacije streljiva - piše uz objavljeni video na bivšem Twitteru.

Na snimci se čuje čovjek iza kamere koji govori ruski i smije se. - Sve je trulo, događa se. Po ovakvom vremenu sve brzo trune. Nadam se da je posada bila unutra - kazuje čovjek. Nejasno je ipak je li osoba na snimci ruski saboter, prebjeg ili Ukrajinac koji govori ruski, iako nema prepoznatljiv dijalekt i naglasak povezan s tom regijom, naglašava Newsweek.

VEZANI ČLANCI:

Nije jasno gdje je točno i kada snimka nastala.

VIDEO Pogledajte kako izgledaju 'tajne odaje' u dvorani Vatroslava Lisinskog