Američke sankcije Kini zbog logora za muslimane Ujgure

Zastupnički dom američkog Kongresa gotovo je jednoglasno prihvatio zakon kojim se uvode sankcije za neke visoke kineske dužnosnike izravno povezane s progonima Ujgura, muslimanske manjine koja živi na sjeverozapadu Kine u provinciji Xinjiang. Ovim zakonom Zastupnički dom od predsjednika Donalda Trumpa traži da nametne sankcije određenom broju članova politbiroa Komunističke partije Kine.

Reakcija Pekinga poprilično je žestoka.

“Borba protiv terorizma”

Zakon je izglasan s 407 glasova za i samo jednim protiv, a Trump bi morao osuditi sva kršenja ljudskih prava, a osobito nasilno zatvaranje Ujgura u “koncentracijske logore”. Prema nekim procjenama, u tim logorima moglo bi biti i do tri milijuna Ujgura.

Kineske vlasti tvrde da to nisu logori, već centri za profesionalnu edukaciju Ujgura i način kako spriječiti da ovi sunitski muslimani postanu islamski fundamentalisti i teroristi. No Trump bi mogao i odbiti potpisati ovaj zakon procijeni li da bi on mogao biti štetan za američke nacionalne interese. Naime, Washington i Peking vode pregovore o trgovinskom sporazumu, a paralelno bukti i žestoki trgovinski rat između dviju zemalja.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je kako ovaj američki zakon „arogantno diskreditira sve napore Kine u borbi protiv terorizma“. Također se navodi da je to miješanje u unutarnju politiku Kine koja problem Ujgura ne smatra etničkim ili vjerskim pitanjem ili kršenjem ljudskih prava, već borbom protiv terorizma i secesionističkih težnji Ujgura.

– Xinjiang je kineski Xinjiang, kao što je Hong Kong kineski Hong Kong i u to se nitko nema pravo miješati – stoji u priopćenju kojim kinesko ministarstvo vanjskih poslova poziva Sjedinjene Države da odustanu od toga da ono što su izglasali bude promovirano u važeći zakon.

Ako se to ne dogodi, tvrde kineski mediji, mogle bi uslijediti drastične protumjere. Prije dva tjedna Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara došao je do dokumenata i snimki koji jasno pokazuju da Kina provodi intenzivne mjere represije prema Ujgurima.

Svi ti dokumenti su iz 2017., a najviše ih ima o sabirnim logorima u koje kineske vlasti silom zatvaraju Ujgure pod izlikom da im pružaju profesionalno obrazovanje. No svjedoci koji su uspjeli izaći iz tih logora svjedoče o neljudskim uvjetima i maltretiranjima i o razdvajanju i uništavanju obitelji i drugim oblicima nasilja.

Na djelu je i nasilna indoktrinacija kojoj je cilj zatrti povezanost s muslimanskom vjerom. Upravo ti dokumenti bili su povod Zastupničkom domu Kongresa da u proceduru pusti prijedlog zakona kojim bi se uvele sankcije za one članove politbiroa KP Kine koji su izravno odgovorni za progon Ujgura.

Ujgura, koji su turkofoni sunitski muslimani, ukupno ima najviše 13 milijuna, a više od 11 milijuna živi upravo u provinciji Xinjiang. Svjetski kongres Ujgura procjenjuje da izvan Kine živi do 1,6 milijuna Ujgura i to uglavnom u zemljama srednje Azije, u Saudijskoj Arabiji i Turskoj.

Erdoğan kao posrednik

Povijest o Ujgurima govori kao o domorodačkom narodu, a upravo je provincija Xinjiang njihova drevna postojbina. Kina ih priznaje kao regionalnu manjinu, ali ne i kao etničku manjinu, što je koncept koji Kina ne priznaje. Pripadaju turkofonoj grupi naroda isto kao i Turci, govore jezik koji ima sličnosti s turskim. Vrlo malo ih govori kineski. Islam su počeli prihvaćati u desetom stoljeću, a taj je proces završen u 16. stoljeću. Znanstvenici ih smatraju mješavinom raznih naroda i plemena iz srednje i istočne Azije, ali i bjelačke populacije. To je vrlo vidljivo na pripadnicima ovoga naroda koji ima svjetliju boju kože. Smatraju ih i jednim od najstarijih turskih plemena. Turski predsjednik Erdoğan ponudio se da bude posrednik između Ujgura i Kine.

Mao Ce-tung osnovao je Ujgursku Autonomnu Oblast, no ujgurski separatisti tvrdili su da teritorij na kojem žive uopće ne pripada Kini koja ga je, prema njihovu mišljenju, okupirala. Oni su tvrdili da je Druga Istočna Turkestanska Republika okupirana 1949. Danas postoje razne grupe koje se bore za razne aspekte ujgurske neovisnosti od Kine, ali i onih koji se bore za pravo na kulturni identitet i pravo na prakticiranje vjere.

