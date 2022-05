Alibaba zbog glasina izgubila 26 milijardi dolara

Kineski državni mediji 25. travnja su objavili izvještaj od jedne rečenice u kojem stoji da je uhićen čovjek s prezimenom Ma u gradu Hangzhou iz razloga povezanih s nacionalnom sigurnošću. Drugi mediji brzo su prenijeli vijest, pretpostavljajući da se radi o Jacku Mau, su-osnivaču poznatog online dućana Alibaba, čije je sjedište upravo u Hangzhou. Ovo je izazvalo paniku kod investitora koji su unutar par minuta iz tvrtke povukli 26 milijardi dolara investicija.

Zabunu je razriješio Hu Xijin, bivši urednik popularnog državnog tabloida Global Times. Na Weibou, kineskoj stranici sličnoj Twitteru, je objavio da se ime optuženika piše s tri znaka, dok se Jackovo kinesko ime Ma Yun piše s dva. Isti je tabloid naknadno objavio da je osumnjičenik rođen 1985. u Wenzhou, te da je radio u IT tvrtki za istraživanje i razvoj. Ubrzo nakon objave dodatnih informacija, investitori su Alibabi vratili gotovo sve investicije.

CNN prenosi kako je ova situacija odličan pokazatelj opreza koji investitori pokazuju prilikom ulaganja u kineski tehnološki sektor koji se nalazi pod strogim državnim regulativama od 2020. "Smatram ovo neobičnom epizodom. Je li ovo bilo svojevrsno upozorenje tehnološkom sektoru u cjelini ili možda Jacku Mau osobno?" zapitao se Victor Shih, profesor političkih znanosti na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. "Tko zna? Ali sigurno je pokazalo da vlada ne mora čak ni uhititi tehnološkog direktora kako bi izbrisala desetke milijardi dolara iz tržišne vrijednosti tvrtke. Samo treba objaviti neku vrstu informacija. Ono što se dogodilo jučer svakako je bila jasna ilustracija moći", poručio je zabrinuto.

Iako se slučaj pokazao zabunom, odlično ilustrira klimu u kojoj žive i djeluju kineski poduzetnici. Jack Ma nije se oglasio za vrijeme krize, a i općenito je već godinama tih te se drži podalje od oka javnosti. Do prije tri godine bio je potpuno nepoznati učitelj engleskog, no nakon uspjeha Alibabe koji mu je donio status milijardera, postao je vrlo popularan, a dobio je i nadimak Daddy Ma. Izgubio je svoj povoljni položaj u društvu u 2019. kada je otkriveno da je pristaša sistema "996" što u Kini označava rad od 9 do 21 sati šest dana u tjednu, a protive mu se brojni mladi radnici.