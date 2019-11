Mihalinec: Ako se danas postigne dogovor, nastava bi mogla krenuti u četvrtak

Prosvjetari će danas u 12.05 prosvjedovati na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Najavljen je dolazak najmanje 200 autobusa iz cijele Hrvatske. Okupljanje prosvjednika je u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske. Kolona potom kreće rutom Masarykova - Gundulićeva - Ilica do Trga. Sindikati očekuju oko 20.000 ljudi. Branimir Mihalinec je uoči prosvjeda najavio da ako se danas postigne dogovor s Vladom, da bi nastava mogla početi u četvrtak.

8:40 - Prosvjetari iz Međimurja danas ujutro oko 8 sati krenuli su za Zagreb s ukupno 12 autobusa. I naši učitelji i profesori nose transparente i poruke za Vladu, javlja eMedjimurje.

8:35 - Iz Splita na prosvjed krenulo šest autobusa, više kombija, automobili...Sindikalna povjerenica i učiteljica Ana Hinić je nabrojila samo niz od brojnih autobusa iz Splita iz šire okolice, javlja Dalmatinski portal.

- Kako kaže onaj grafit kraj jedne osmoljetke 'Dajte im 6.11, da se vrate u škole' - kaže uz osmijeh i vjeru u uspjeh.

O tome jesu li se stajališta približila, je li moguće pronaći kompromis i rješenje za blokadu obrazovanja u emisiji "U mreži Prvog" govorili su predsjednik Nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama, Branimir Mihalinec i profesorica Ivana Valjak Ilić iz mreže "Nastavnici organizirano". Na početku Branimir Mihalinec iznio je očekivanja oko današnjeg prosveda.



- Dvjestotinjak autobusa je minimalni broj za koji znamo. Već su stigli ljudi iz najudaljenijih krajeva. Mi smo uspjeli mobilizirati velik dio zaposlenih u odgoju i obrazovanju. Vjerujemo da smo uspjeli mobilizirati velik broj ljudi u školstvu u Zagrebu. Vjerujemo da će ovaj Trg biti primjereno popunjen, kako to i zaslužuju zaposleni u odgoju i obrazovanju.



- Čim postoji razgovor postoji šansa. Mi smo 30 dana bili u štrajku prije nego što su počeli ozbiljni razgovor. Sastav ljudi koji je razgovarao u petak nije bio isti. Najviše što mogu reći jest da očekujem, ako nisam naivan, da će već danas biti sastanak, ali pregovarački. Ne konzultativni, već pregovarački. Ako ga neće biti danas, znači da druga strana još nije pripremila svoje stavove te da će on možda biti sutra. Tada će se svi sindikati koji su u štrajku odazvati i pregovarati. Više od ovoga ne mislim iznositi, dodaje Branimir Mihalinec.

Čelnik sindikata Mihalinec komentirao je i neke napise da bi u srijedu djeca ponovno mogla u školu.



- To su optimističke varijante. Ako danas budu pregovori i ukoliko danas dođe do nekog rješenja, sutra i prekosutra bi se proveo referendum u našem članstvu, odnosno izjašnjavanje o prijedlogu. Za to nam je potrebno barem dva dana. Jer imate škole gdje su stvari takve da se sve čak šalje još faksom, a ne mejlovima. Samo nedostaju golubi pismonoše. Dakle, ponavljam, ako danas budu pregovori te se postigne dogovor, moglo bi se dogoditi da od četvrtka imamo nastavu.

