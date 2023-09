'Ako Plenković i Vučić potpišu ugovor o ekstradiciji, naručite moje dupe poštom'

Sergej Trifunović, poznati srbijanski glumac, dobio je zabranu ulaska u zemlje Schengenskog prostora u trajanju od godinu dana, a prema pisanju Slobodne Dalmacije, ta mu je kazna, uz novčanu "čestitku" od 1000 eura, uručena u subotu u 23.45, na graničnom prijelazu Bajakovo. Nastavak je to priče koja danima puni medije, jer je Trifunović boravio u Splitu gdje je psa vodio bez povodca na plažu, zbog čega je intervenirala policija koju je vrijeđao te je zbog toga prekršajno kažnjen. I to dva puta. No nakon što je platio kazne, policajce, splitskog dogradonačelnika i grad Split nastavio je vrijeđati i na društvenim mrežama, pa je po pisanju Slobodne Dalmacije, splitska policija za njim raspisala potragu, što je rezultiralo novom kaznom koja mu je uručena na Bajakovu, po izlasku iz Hrvatske.

Trifunović je zbog ranijih prekršaja bio doveden na splitski Prekršajni sud, i to dva puta, je je psa držao bez uzice na plaži te jer je vrijeđao policajce, zbog čega mu je izrečena jedna kazna od 500, a jedna od 200 eura, objavio uvredljiv sadržan na profilima svojih društvenih mreža. Pisao je o "maltretiranju koje nigdje nije doživio kao u Splitu i povijesnim slikama u kojima gradom paradiraju policijske snage s nekakvim prasećim glavama u majicama s kragnom i Pit Bull security bedžom, koji maltretiraju mještane i vlasnike kafića koji se ne ližu s gradskom vlasti."

Bojana Ivoševića, dogradonačelnika Splita nazvao je "malim govancem", a zatim je na svojim društvenim mrežama vrijeđao policajce koji su intervenirali nakon poziva građana jer je Trifunovićev pas Mile, skakao po plaži između kupača i kupao s Trifunovićem. Uglavnom nakon što je na Bajkovu platio kaznu i dobio rješenje o zabrani ulaska u zemlje Schengenskog prostora u trajanju od godinu dana, Trifunović je objavio novi uvredljivi post.

- Hvala hrvatskim policajcima na graničnom prelazu Bajakovo na ljubaznosti i zaista predivnom ophođenju. Njihovim splitskim kolegama na tri hapšenja u 30 sati, psihofizičkom maltretiranju te iznudi od preko hiljadu i po eura. Nadam se da ćete od tih para sašiti sebi, lepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke, na koje se ovim putem poserem po člancima 5,17 i 36, biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi. Znam da vam je žao što niste stigli da mi otvorite Loru u po noći i pokažete strujomer. Sad, vlaški brabonjci, slobodo raspišite još jednu poternicu. Ako Plenković i Vučić potpisu ugovor o ekstradiciji, naručite moje dupe poštom. Dotad, vidimo se u Grčkoj. Ako ne, onda u Bleiburgu. Bit ćemo na identičnim stranama kao onomad - napisao je Trifunović.

Nakon tih njegovih objava priopćenjem se oglasila i splitska policija koja je, ne navodeći Trifunovićevo ime, navela da su njegove objave na društvenim mrežama prepune netočnih informacija, te uvredljivih i pogrdnih riječi za policijske službenike, zbog čega su, kako kažu dužni javnost obavijestiti o točnim informacijama i činjenicama vezanim uz naše postupanje.

- U protekla dva dana muškarac je svojim ponašanjem na području Splita ostvario obilježja pet prekršaja. Nakon poziva građana i zatražene intervencije na plaži Kaštelet zbog počinjenja prekršaja iz čl.30 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, muškarac ničim izazvan vrijeđa policajce na način koji nije primjeren za javnu objavu. Vrlo brzo nakon dovršetka ovog postupka, u subotu na području Splita, muškarac je ponovno ostvario obilježja prekršaja iz čl. 30. Sljedećeg dana 09. rujna 2023. na društvenoj mreži remetio javni red i mir, objavom i isticanjem teksta neprimjerenog sadržaja. Uz izrugivanje ujedno je omalovažio i rad zaštitara koji, angažirani od strane Grada Splita, svakodnevno, u noćnim satima obavljaju službu kako bi građanima Splita, a posebno stare gradske jezgre omogućili nesmetano funkcioniranje i noćni mir. Upornost je iskazao i dok je u objavi ispod teksta nastavio s vrijeđanjem i omalovažavanjem službene osobe, unatoč činjenici što je prethodnog dana, 08. rujna 2023. kažnjen zbog istog prekršaja. Zbog počinjenja opisanih prekršaja izrečene su mu novčane kazne sukladno zakonu. Postupanje policijskih službenika cijelo vrijeme je bilo profesionalno i zakonito, a izrečene kazne nisu harač već su to kazne određene zakonima Republike Hrvatske. Na ostale pogrdne nazive za policajce i uvrede koje je iznio u svojoj objavi nećemo se na ovom mjestu referirati jer to nije primjereno javnom prostoru, ali i u ovom slučaju ponovno se radi o svjesnom i upornom kršenju zakona za koje ćemo provesti istraživanje. S obzirom na to da je utvrđeno kako je muškarac, u kratkom roku od dva dana, ponavljao činjenje prekršaja, te time iskazao upornost i namjeru da ne poštuje odluke suda i zakonski poredak Republike Hrvatske, ostvareni su uvjeti iz Zakona o strancima za donošenje rješenja o protjerivanju iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) i određena mu je zabrana ulaska i boravka u EGP u trajanju od jedne godine. Konačno, svatko od nas može slobodno birati mjesto i zemlju koji će posjetiti, ali svatko od nas je i u obvezi poštivati zakone te zemlje - stoji u policijskom priopćenju.