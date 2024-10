'Ako je Sjeverna Koreja poslala trupe u Ukrajinu, to je ozbiljna eskalacija i gurnulo bi sukob u esklirajuću fazu'

Uključivanje sjevernokorejskih regularnih trupa za podršku ruskoj invaziji Ukrajine predstavljalo bi ozbiljnu eskalaciju rata, rekli su u subotu na zajedničkoj konferenciji za novinare francuski i ukrajinski ministri vanjskih poslova. Šef francuske diplomacije Jean-Noel Barrot, u prvom posjetu Ukrajini od preuzimanja dužnosti u rujnu, u nedjelju bi trebao posjetiti i istok Ukrajine gdje Francuska podiže dva nova centra za zaštitu djece pogođene ratom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u četvrtak Sjevernu Koreju da je ustupila svoje časnike Rusiji te da se priprema poslati 10.000 vojnika kao pomoć Moskvi u ratu u Ukrajini. Novi šef NATO-a Mark Rutte je rekao da za sada nema dokaza o umiješanosti Pjongjanga na terenu.

Prema francuskom ministru, "to bi predstavljalo ozbiljnu eskalaciju i gurnulo sukob u novu, dodatno esklirajuću fazu". Barrot također ocjenjuje da bi to bio znak da se Moskva muči s tim ratom. Ukrajinski ministar Andrij Sibiha je rekao da je rizik od eskalacije rata zbog poteza Sjeverne Koreje "golem". "To je golema prijetnja daljnje eskalacije ruske agresije na Ukrajinu. Postoji veliki rizik da rat nadraste sadašnji opseg i prelije se preko granica", rekao je Sibiha.

Zelenskij je u četvrtak predstavio svoj "plan pobjede" koji bi omogućio Ukrajini da najkasnije sljedeće godine okonča rat, a prvi korak bi bilo bezuvjetno članstvo Ukrajine u NATO-u. U govoru pred parlamentom u Kijevu se obrušio ne samo na Rusiju već i njezine saveznike Iran, Sjevernu Koreju i Kinu koje je nazvao "koalicijom zločinaca".

Rutte je za "plan pobjede" ukrajinskog predsjednika rekao da je dobar signal, ali da ga, kako sada stvari stoje, ne može podržati u cijelosti. Prema Barrotu, Francuska je, s druge strane, otvorena za ideju da se Ukrajini odmah uputi pozivnica za članstvo u NATO-u, dodajući da će se o tome nastaviti razgovarati sa saveznicima. "Glede pozivnice Ukrajini za članstvo u NATO-u, otvoreni smo za tu ideji i o tome raspravljamo s našim partnerima", rekao je Barrot.

