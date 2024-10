Vojnici Sjeverne Koreje stigli u Rusiju? Pojavile se snimke iz ruskog vojnog kampa: 'Pripremaju se'

Na društvenim mrežama pojavili su se videozapisi koji bi mogli predstavljati prve vizualne dokaze o slanju sjevernokorejskih trupa kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine . Dva videa, koja su prvotno podijelili prokremaljski vojni blogeri na Telegramu, a potom preuzela istraživačka platforma Agentstvo, prikazuju, kako se čini, formacije sjevernokorejskih vojnika u vojnoj bazi.

Videozapisi su se pojavili u trenutku kada je glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, novinarima izjavio da ne može "potvrditi izvješća da su Sjevernokorejci aktivno uključeni kao vojnici u ratnim naporima.", piše Politico.

Prema informacijama BBC-a, sjevernokorejski vojnici već su počeli dolaziti u Rusiju. Južnokorejska obavještajna služba izvijestila je kako je do sada u Rusiju stiglo oko 1.500 vojnika, a brojka bi mogla doseći čak 12.000. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je izjavio kako prema obavještajnim podacima očekuje da bi 10.000 sjevernokorejskih vojnika moglo sudjelovati u sukobu.

At least 11,000 North Korea troops have been initially deployed to support Russia’s ongoing invasion of Ukraine.



