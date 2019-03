Slučaj koji je podijelio javnost: Ako je Bučević kriva, onda je kriv i svaki trener fitnessa

Ministarstvo zdravstva proslijedilo je Ministarstvu unutarnjih poslova prijavu protiv Ane Bučević. Životna trenerica iz Splita, podsjetimo, prijavljena je zbog nadriliječništva, no spomenuto Ministarstvo zapravo je tek skretničar prijave prema policiji jer, budući da nije riječ ni o kakvoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj Bučević radi, oni nemaju ovlasti poslati ni zdravstvenu inspekciju.

– Mi ne možemo poslati inspekciju, nego naša inspekcija prijave šalje MUP-u. Prijava protiv Ane Bučević proslijeđena je MUP-u – potvrdio je ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić dodajući da su u posljednje tri godine imali ukupno šest prijava ovog tipa.

Manipulacija ljudima

I svaka od tih prijava završila je na adresi policije, a pitanje je što se potom s njima dalje dogodilo te je li ijedna završila kaznenim progonom. Jer nadriliječništvo je kazneno djelo za koje Kazneni zakon propisuje zatvorsku kaznu. Slučaj iznimno javno eksponirane životne trenerice Bučević podijelio je javnost i struku, ali potaknuo i druge prijave. Tako je ministru Kujundžiću pristigla i prijava protiv Jadranke Škarice koja se bavi autogenim treningom, a o detaljima njezina rada prošlog ljeta u javnost je istupio Željko Mavrović. U toj prijavi navodi se i da je polaznicima vađena krv radi testa intolerancije na hranu, savjetovano im je da se ostave pojedinih lijekova itd. Dok Škarica to ne želi komentirati, iz Ministarstva nam poručuju da i s tom prijavom mogu postupiti na samo jedan način – proslijediti je policiji. A tada tek slijedi istraga je li riječ o nadriliječništvu. Da se o tomu radi u slučaju Bučević, demantiraju nam i pravnici i liječnici. Nečiji savjeti koji nikog ni na što ne prisiljavaju mogu biti manipulativni, ali nisu kazneno djelo nadriliječenja, poručuju.

– Ona ne daje terapiju, a nisam primijetila ni da se bavi liječenjem ili pružanjem druge medicinske pomoći. Smatram da je to što govori sloboda govora, ona može nekome nešto reći, no to ne bi trebalo značiti da je to u svrhu liječenja. Kazneni zakon kaže da trebaju postojati i sredstva kojima se obavlja liječenje. Držanje motivacijskog govora nije medicinska pomoć, mora se upotrijebiti nešto medicinski poput lijeka ili aparata da bi nekoga uvjerio da ti njega liječiš, a da za to nemaš propisanu stručnu spremu, kako bi to bilo nadriliječništvo. Bioenergetičari daju svoju energiju, nemaju stručnu spremu, a ajmo reći – bave se liječenjem. Imamo travare koji prave čajeve, ljude koji namještaju kralježnicu drugima, onda može nadriliječnik biti i trener joge ili fitness-trener jer i oni rade na tome da organizam bude jači, da se stekne imunitet vježbanjem, smiri organizam. Stoga, kad bi se tako tumačilo, onda bi i svi oni bili nadriliječnici, ali zakon to tako ne navodi – objašnjava pravnica Snježana Cerjan.

Slučaj Bučević otvorio je zapravo staru ranu – nepostojanje regulative vezane za alternativnu zdravstvenu ponudu u nas. Ako se nije predstavljala kao liječnica te nije nikoga liječila, Bučević će bez problema i ovog ljeta okupiti polaznice za skupocjeno krstarenje Jadranom. Prijava zbog njezina rada otvorila je pitanje gdje je granica i za koga se sve onda može smatrati da provodi nadriliječenje. Ne čudi da je ljudska psiha najpotentnije područje za prodaju životnog stila i niza rješenja, ali se jednako tako dvojbeno liječi i niz drugih problema. Posljednjih godina tako su, primjerice, mnogi postali alergični na gluten mahom na temelju testova na intoleranciju na hranu koji se može obaviti “na svakom ćošku”.

– Ako ti netko kaže da za depresiju moraš vježbati, a i u psihijatriji se smatra da je uz lijekove i psihoterapiju vježbanje jednako važno, nijedan sud na svijetu neće presuditi da je tu napravljeno nešto pogrešno. To je sigurno manipulacija, ali mislim da ljudi to imaju pravo raditi i tržište je takvo da želi takav životni stil. Nesreća je što se manipulira ljudima koji su stjerani do zida, a medicina nije riješila sve bolesti, dok je zdravstveni sustav takav da ljudi često ne mogu dobiti ni ono što medicina zna. Na jednom kongresu u Italiji rekli su da ovisnici u Grčkoj čekaju sedam godina od prijave na pregled psihijatra. Kod nas nije tako, ali čeka se dva-tri, negdje i pet mjeseci te su ljudi uplašeni, frustrirani i izgubljeni – govori nam dr. Ante Bagarić, psihijatar iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Bučević i drugi životni treneri, kako kaže dr. Bagarić, nisu educirani da bi znali dijagnosticirati neku bolest, odnosno stanje, te njima dolaze svi, a oni prodaju uslugu životnog stila što se pak, smatra, ne može zaustaviti.

Regulacija alternative

– Ono što liječnici mogu jest govoriti da depresija neće proći od toga, da su to bolesti kao što je i astma te da neće proći vježbanjem ili vibriranjem. S naše strane važno je da govorimo ono što je istina, a zabraniti ne možemo jer je pitanje dokud bi to išlo. Mislim da je važno da u društvu razvijamo iskrene informacije i da mi psihijatri kažemo da to ne može pomoći depresiji – komentira psihijatar Bagarić.

Je li Bučević, pa tako i drugi prijavljeni, ikoga liječila, morat će procijeniti policija, ali je jasno o kako se skliskom terenu tu radi. Rješenje je zapravo nikad napravljena regulacija koje se alternativne metode zakonski mogu kod nas koristiti, na koji način, tko ih provodi, u kojoj mjeri. Sve dotad o životu može govoriti tko i što hoće, a na kraju ispada odgovornost svakog pojedinca hoće li to slušati, pa i platiti.

– Nažalost, često uzimamo pacijenta kao objekt, a pacijent je iznimno odgovoran za svoje stanje. Ne može se država ponašati kao teta u vrtiću pa nam reći kada da ne izađemo izvan ograde. Važno je da se ništa od toga ne smije raditi na djeci i s djecom, a kada je netko punoljetan, može izabrati svoj način i stil života – zaključuje ovaj psihijatar te navodi i niz drugih primjera različite pomoći po koju ljudi odlaze, a koja je u društvu prihvaćena poput seansi kod Brace na zagrebačkom Srebrnjaku ili pak američke Scijentološke crkve koju je osnovao SF pisac.

VIDEO Ivan Pernar prijavljen za nadriliječništvo

[video: 28736 / Ivan Pernar zbog prijave za nadriliječništvo došao je dati iskaz u DORH]