Svi izvori zarade Ane Bučević: Samo na YouTubeu zaradi i do 100.000 dolara

Vortex krstarenje, YouTube kanal za koji se procjenjuje da godišnje zarađuje i do 100.000 dolara, knjige, CD-i i predavanja samo su neki od načina na koje zarađuje motivacijska govornica i “guruica” poznatih Ana Bučević.

Ova Splićanka uspješna je youtuberica čiji kanal “Safari duha” ima više od 200.000 pretplatnika, a našla se u srcu skandala kada ju je dr. Herman Vukušić prozvao za nadriliječništvo te od Ministarstva zdravlja zatražio da pokrene postupak protiv nje.

Ana je majka 13-godišnje djevojčice Ani i trogodišnjeg dječaka Lukasa, diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a po struci je profesor kineziologije, no svoj pravi put pronašla je tek kada je postala “motivacijska govornica”. Kada je prije devet godina pokrenula projekt “Safari duha”, cilj joj je bio razvijanje emocionalne inteligencije kod djeteta, tema o kojoj je napisala i prvu knjigu koju prodaje na svojoj web-stranici za 130 kn.

Bučević u svojem opusu ima još jedan bestseler, “U Vortexu ostvarenih želja”, koji je nastao kada se posvetila “life coachingu”. U toj knjizi “podiže svijest o djelovanju zakona privlačenja na život pojedinca te podsjeća ljude o njihovoj sposobnosti kreiranja vlastitog života”, a prodaje ju također za 130 kn. No to nisu jedine knjige koje je sama izdala. U svojem web-shopu ima ih čak šest, a cijene im se kreću od 40 do 130 kuna. Motivacijski DVD-i i CD-i su po 105 kuna, a kotizacija za jedno njezino predavanje je 300 kuna. Kao dodatni sadržaj prodaje planere po 80 kuna, ali i inspiracijske kartice koje dolaze u četiri seta, a svaki košta 150 kn. Sve kartice bave se različitim temama, a ako želite zaraditi, zaljubiti se ili biti mudri ili naučiti o zakonu privlačenja, za cijeli set kartica morali biste izdvojiti 600 kn.

O spomenutom zakonu privlačenja govori i u videima na YouTubeu. Jedan video pod nazivom “Kako izaći iz depresije?” govori o tom psihičkom poremećaju i objašnjava kako se iz njega može izvući pomoću moći sugestije ili zamišljanja kako bi bilo da je ta osoba zdrava.

Nakon što ju je dr. Vukušić prijavio, uz nju su stali brojni slavni. Jedna od njih je i Iva Todorić koja je s Anom išla na krstarenje za 16.000 kn. To je ujedno i najskuplji 'proizvod' koji promovira na svome YouTube kanalu i prodaje na svojoj web-stranici. Radi se o sedmodnevnom krstarenju po jadranskoj obali na luksuznoj jahti na kojem Bučević drži predavanja i meditacije.

