Ćorić o Marinšćini

Ako ima sumnje na ugrožavanje zdravlja to prijaviti inspekciji Ministarstva

- Koliko ja imam informaciju, vrijednosti koje se mjere ne prelaze granične vrijednosti na području Marinšćine. Međutim ukoliko bilo tko sumnja u to da na bilo koji način dolazi do ugroze zdravlja, to treba prijaviti inspekciji - kazao je Ćorić