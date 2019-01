Đakić se ne planira ispričati Grmoji: 'To je nepristojna riječ, ali nije psovka'

Bura oko sukoba između Nikole Grmoje i Andreja Plenkovića ne pokazuje znakove stišavanja. Podsjetimo, u incident su se uključili i neki hadezeovci, među kojima je prednjačio Ivan Đakić. Đakić ga je, naime, više puta opsovao, a drugi HDZ-ov zastupnik mu je dobacio: "Klošaru!"

– Grmoja stalno i učestalo provocira zastupnike i mislim da je trebalo adekvatno odgovoriti. Ako nije bilo primjereno, bilo je efikasno. Ja sam došao poslije pauze iz kancelarije, da vidim što se događa. Samo sam mu rekao "daj odi", nije htio poslušati, vidjeli ste što je bilo poslije. Izletjelo mi je – kazao je Đakić, prenosi N1.

Đakić je kazao da se ne planira ispričati Grmoji te da ne zna koja bi druga riječ bolje ispunila svrhu.

Riječ "Odjebi" nije psovka. To je smirujuća riječ. Nikola Grmoja je klošar.



Ovo je otprilike sažetak onoga što je zastupnik @HDZ001 Josip Đakić upravo rekao u Saboru. #n1info pic.twitter.com/v1lkVbXyVX — Ivan Skorin (@IvanSkorin) January 18, 2019

– To je nepristojna riječ, nije to psovka. Ako ćemo analizirati, i vi u žargonu mnogo puta svašta kažete. Nemojmo se hvatati za dlaku, to nije potrebno. Normalni smo ljudi u normalnom svijetu, čujem ja i od vas svakakvih riječi. Kontrolirat ću se da ne budem takav, ali ne znam koja bi druga riječ pomogla – kazao je Đakić.

>>Pogledajte video: Grmoja kaže kako je Plenković nasrnuo na njega