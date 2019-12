Nije isti slučaj kao Uber: Airbnb se ne može zabraniti u Europskoj uniji

Kompanija Airbnb unijela je revoluciju na tržište “zimmer frei” iznajmljivanja privatnih stanova turistima, no u nekim je europskim državama i turistički popularnim gradovima počela iritirati lokalno stanovništvo i političare i regulatore koji smatraju da Airbnb sa svojim konceptom ne donosi samo korist nego i štetu. No, jučerašnja presuda Suda EU u Luksemburgu osnažila je Airbnb i oslabila one koji žele strože regulirati poslovanje te kompanije.

Najviši sud u EU presudio je da se usluga posredovanja koju pruža Airbnb treba kvalificirati kao “usluga informacijskog društva”, a ne kao usluga koja potpada pod djelatnost agencije za nekretnine. O odgovoru na pitanje – jesu li internetske platforme samo posrednici ili agenti za nekretnine, prijevoznici itd. – ovisi hoće li opstati ili se urušiti čitav poslovni model kompanija poput Airbnb-a ili Ubera. No, za razliku od Ubera, za koji je Sud EU ranije presudio da je zapravo prijevoznička tvrtka (a ne samo posrednik), isti sud za Airbnb kaže da je samo posrednik, a ne agencija za nekretnine.

Slučaj se vodio povodom kaznenog postupka u Francuskoj, gdje je udruga profesionalnih iznajmljivača u turizmu tužila Airbnb kao nelojalnu konkurenciju koja posluje bez potrebne dozvole. Sud EU nije tužiteljima dao za pravo.