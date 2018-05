ZX Spectrum, Commodore 64, Orao, Galaksija... računala su koja još žive

Više ste uživali u igranju na Spectrumu, Commodoreu ili Amigi? Atariju čak? Slažemo se, rijetko je koja igra na PC-u ili nekoj konzoli izvlačila emocije onako kako je to bilo dok ste, recimo, igrali Lost Patrol na Amigi. Nemali je broj onih koji ostaju vjerni davno ugašenim platformama, a udruga Retro Info okuplja upravo fanove nekada megapopularnih računala.

Retro Info udruga je za očuvanje informatičke baštine osnovana u Zagrebu, okuplja računalne entuzijaste i skupljače starih računala u svrhu očuvanja i prezentacije domaće i strane računalne te ostale tehnokulturološke baštine, ukratko objašnjava Ivan Rako, jedan od njezinih članova, podsjećajući na to kako se 80-ih godina prošlog stoljeća dogodio bum kućnih računala kako u svijetu tako i u bivšoj državi.

Svi se sjećaju računala poput ZX Spectruma, Commodore 64, Orao, Galaksija... No, bavljenje retro computingom nije tako lako. Za oživljavanje računala na kojima su se igrali, ali i na kojima su prve korake u programiranju napravili milijuni korisnika širom svijeta, potrebno je određeno znanje, ali i oprema.

Foto: David Jovnaš i Žarko Živanov

Restauracija i klonovi

– Članovi udruge ne bave se samo skupljanjem starih računala, već i restauracijom i popravcima neispravnih računala te izradom replika i klonova starih računala. Jedno od osnovnih alata za rad su lemilica, multimetar i osciloskop. Često se, u nedostatku dijelova, od dva računala sklopi jedno ispravno, ili se potrebni dijelovi naručuju s eBaya – objašnjava Rako nastavljajući kako udruga ima i svojeg tehnologa, servisera. To je Zoran Bošković, jedan od istaknutijih članova udruge, voditelj je servisa udruge, čovjek je kroz čije su ruke prošla praktički sva računala koja posjeduju članovi udruge. Zoran je poznat kao autor dva klona starih računala, Nove Galaksije te ZX Spectruma 2008. godine. Galaksiju smo, moramo priznati, pomalo i zaboravili. Jugoslavenska je računalska zvijezda bio Orao, barem za one koji nekako nisu mogli do Graza ili Münchena gdje su se kupovali “komodorci” i Amige. Bošković je Galaksiju – oživio.

– Nova Galaksija je replika, bolje reći redizajn legendarnog računala Galaksija autora Voje Antonića. Legendarna Galaksija svakako je najpopularnije računalo na ovim prostorima, čije su sheme i nacrti tiskane pločice izašli u časopisu Galaksija krajem 1983. godine. Dizajner Nove Galaksije je Zoran Bošković. Motivaciju za projektiranje Zoran je našao činjenici da nije mogao nigdje više pronaći originalnu Galaksiju za svoju kolekciju pa je rekao sam sebi: “Ne mogu je nigdje nabaviti pa ću ja sebi lijepo napraviti drugu”, govori Ivan Rako. Zato se vjerojatno svi rođeni prije barem 35 godina sjećaju ZX Spectruma.

– ZX Spectrum 2008 klon je legendarnog britanskog računala ZX Spectrum, no s mnogim hardverskim dodacima, s novim dizajnom štampane ploče i djelomično novim elementima u SMD tehnologiji gdje se željelo u gabaritima običnog ZX Spectruma ugraditi sve što je po njihovu mišljenju nedostajalo. Bila je ideja da i dalje to bude Spectrum s “dušom” pa se u projektu koristi dosta dijelova originalnog Spectruma. Glavne značajke ovog klona su čitač CF kartice, tako da se igre više nisu trebale učitavati s kasetofona, već direktno s memorijske kartice. Također je uključivalo trokanalni stereozvuk koji je imao napredniji ZX Spectrum 128, kao i ugrađeni priključak za igraću palicu – kaže Rako dodajući da je to računalo iznimno popularno među fanovima retro computinga.

Orao pravi retro hit

– Članovi udruge dosad su izradili praktički sve klonove računala ZX Spectrum koji postoje na svjetskom tržištu, kao Harlequin 48, Harlequin 128, ZX Nuvo 128, Just Speccy 128 i mnogi drugi – kaže Rako, koji je i rekorder po broju složenih klonova, a dosad je složio petnaestak klonova raznih računala. Prizor iz njegove radne sobe tome jasno svjedoči, na plohi redovito stoji nekoliko modela spremnih za uporabu. Popularnost oživljavanja starih računala ne raste samo u nas. Nedavno je održan i prvi regionalni skup retro kompjutoraša.

– Najveće okupljanje regionalnih ljubitelja starih računala održano je 19. svibnja u Staroj Pazovi, nedaleko od Novog Sada. Skupilo se pedesetak ljubitelja koji su donijeli pregršt starih računala i demonstrirali rad na njima – informira nas Ivan Rako. Na toj manifestaciji bili su i članovi udruge Retro Info, već spomenuti Zoran Bošković i Ivan Rako te Davor Matić. Iz Hrvatske su ponijeli Novu Galaksiju, ZX Spectrum 2008, Orao te iznimno rijedak Sinclair ZX80. Neizbježan roštilj, majice kojima se obilježio događaj, a onda i naputak da se uz računala treba donijeti i sve što je potrebno da ih se pokrene. Teško da bismo danas kakav kabel za njihovo spajanje na napon ili odgovarajući transformator pronašli u lokalnom računalnom shopu.

Na okupljanju je funkcioniralo praktički sve.

– Tamo je izloženo brdo primjeraka koji rade. Bilo je tu od ručno izrađenih Galaksija u drvenom kućištu, pregršt komodoraca, nekoliko Amiga i ZX Spectruma, Amstrada... Bilo je i razmjena, druženje nam je, jasno, bilo totalno zanimljivo. Većina skupljača iz Srbije nije prije imala prilike raditi na Orlu, proizvodu hrvatske tvrtke PEL Varaždin. Mnogi se sjećaju, Orao je bilo standardno računalo u osnovnim školama u Hrvatskoj između 1985. i 1991. Tako da je bio pun pogodak što smo pokazali hrvatski proizvod koji još uvijek radi – kaže Ivan Rako.

