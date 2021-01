Whatsapp dobio ozbiljnog konkurenta, u fokusu zaštita korisničkih podataka

Broj novih korisnika aplikacije za razmjenu poruka Signal naglo je porastao proteklih dana, približavajući se onome većeg konkurenta WhatsAppa, nakon što je aplikacija u vlasništvu Facebooka ažurirala uvjete o zaštiti privatnosti.

U nedjelju je aplikaciju Signal instaliralo oko 810 tisuća ljudi širom svijeta, gotovo 18 puta više nego 6. siječnja, kada je WhatsApp ažurirao svoje uvjete zaštite privatnosti, pokazuju podaci istraživanja kompanije Apptopia.

WhatsApp je pak u nedjelju instaliralo gotovo 1,2 milijuna ljudi, sedam posto manje nego u srijedu, objavila je Apptopia.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Photo illustration of Signal messaging app A woman holds a smartphone displaying the Signal messaging app logo, which is also seen near her, in this illustration taken January 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic DADO RUVIC

Prema novim uvjetima o zaštiti privatnosti, WhatsApp ima pravo dijeliti korisničke podatke, uključujući lokaciju i telefonski broj, s matičnom kompanijom Facebook i tvrtkama poput Instagrama i Messengera.

Zagovornici prava na privatnost kritiziraju taj potez, ukazujući na povremene skandalozne propuste Facebooka u zaštiti korisničkih podataka. Mnogi su aktivisti korisnicima sugerirali da prijeđu na druge platforme.

Kako bi izašao na kraj s velikim brojem novih korisnika, Signal je u nedjelju priopćio da je povećao broj servera. Donedavno su tu besplatnu aplikaciju uglavnom koristili novinari i aktivisti za ljudska prava u potrazi za sigurnijim i bolje šifriranim komunikacijskim kanalom.