Buzetska pivovara Bruman s dva nova piva obogaćuje ljeto u Istri

Buzetsku pivovaru Bruman upoznali smo prije više godina po zanatski dobro napravljenim i postojanim pivima. Mislimo na to da su njihova piva precizno napravljena pa kod svakog susreta možete očekivati ono što ste dobili i kod zadnjeg kušanja. Takva je postojanost u pivarstvu uvijek dobrodošla, ali publika danas traži i nešto više, nove okuse i arome. To pivovara iz Buzeta nudi kroz Touman i Cacadou, New England IPA-u i Hazy Pale Ale, sve trendovske podstilove koji su se u nas zaista udomaćili i imaju velik krug poklonika. U Brumanu su ih napravili hmeljem vrlo bogatima, surađivao je istarski pivar Sebastian Skoko, pa će uz očekivane sredozemne note ponuditi i dosta više. Kod prvog od piva koja su dobila imena po pticama krasnih boja iz dalekih nam krajeva korišteno je čak sedam hmeljeva i hmeljnih izvedenica: Mosaic Cryo, Mosaic, Galaxy, Citra, Citra Cryo, Cascade. Pivo je i potentno sa svojih 6,6 posto alkohola, ali to prekriva gomila svakojakih nota, citrusi, grejp, koštunjavog i bobičastog voća, kora mandarine, marelica. Kod Cacadoua je upotrijebljena zanimljiva kombinacija novozelandskog Nelson Sauvina i Citre, pa se dobila mješavina tropskog voća i citrusa s malo natruha sorte grožđa sauvignon blanc. Naglasak je na pitkosti, samo je četiri posto alkohola, i jedno i drugo pivo imaju malo gorčine, ništa ne treba smetati brojnim aromama i okusima.