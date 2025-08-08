Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
Novo pivo

Buzetska pivovara Bruman s dva nova piva obogaćuje ljeto u Istri

Autor
Zoran Vitas
08.08.2025.
u 13:13

Trendovske izvedenice popularnih stilova Toucan i Cacadou nova su piva iz Brumana, koji znamo po zanatski dobro napravljenim pivskim stilovima

Buzetsku pivovaru Bruman upoznali smo prije više godina po zanatski dobro napravljenim i postojanim pivima. Mislimo na to da su njihova piva precizno napravljena pa kod svakog susreta možete očekivati ono što ste dobili i kod zadnjeg kušanja. Takva je postojanost u pivarstvu uvijek dobrodošla, ali publika danas traži i nešto više, nove okuse i arome. To pivovara iz Buzeta nudi kroz Touman i Cacadou, New England IPA-u i Hazy Pale Ale, sve trendovske podstilove koji su se u nas zaista udomaćili i imaju velik krug poklonika. U Brumanu su ih napravili hmeljem vrlo bogatima, surađivao je istarski pivar Sebastian Skoko, pa će uz očekivane sredozemne note ponuditi i dosta više. Kod prvog od piva koja su dobila imena po pticama krasnih boja iz dalekih nam krajeva korišteno je čak sedam hmeljeva i hmeljnih izvedenica: Mosaic Cryo, Mosaic, Galaxy, Citra, Citra Cryo, Cascade. Pivo je i potentno sa svojih 6,6 posto alkohola, ali to prekriva gomila svakojakih nota, citrusi, grejp, koštunjavog i bobičastog voća, kora mandarine, marelica. Kod Cacadoua je upotrijebljena zanimljiva kombinacija novozelandskog Nelson Sauvina i Citre, pa se dobila mješavina tropskog voća i citrusa s malo natruha sorte grožđa sauvignon blanc. Naglasak je na pitkosti, samo je četiri posto alkohola, i jedno i drugo pivo imaju malo gorčine, ništa ne treba smetati brojnim aromama i okusima.

Ključne riječi
bruman craft pivo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PREDSTAVLJENE VINSKE ZVIJEZDE ZA LJETO 2025

U zagrebačkom popularnom kafiću Pri nami proglašeni su pobjedniciljetnog ocjenjivanja projekta Vinske zvijezde

Šampion ocjenjivanja je erdutska graševina Jakovac 2024 s impresivnih 95,33 bodova slijedi Kozlovićeva malvazija 2024 (94,33) i Cosmic Perés Baltà 2024 (94); u kategoriji crnih laganih najbolji je Pinot Crni 2022 Režek (93), a u kategoriji pjenušavih vina pobijedio je Vuglec Extra Brut NV (92,60). Navedena vina mogli su kušati uzvanici i predstavnici medija na predstavljanju 8.broja časopisa Vinske zvijezde, koji je, iako primarno digitalan i interaktivan - ljetno izdanje za B2B zajednicu pripremio i u tiskanom obliku

Učitaj još