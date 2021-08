UN proglasio crvenu uzbunu - stoljećima ćemo spašavati prirodu

Dugoočekivani dokument UN-ova tijela Intergovernmental Panel on Climate Change objavljen je jučer. U ovom dosjeu od 42 stranice pod nazivom Summary for Policymakers ističu se glavne značajke klimatskih promjena kojima u posljednje vrijeme svjedočimo doista na najdramatičniji način. A također je riječ o temeljnom izvještaju nakon kojega će uslijediti serija posebnih dokumenata koji će se sukcesivno objavljivati sljedećih mjeseci. Sukus je ovog izvještaja čovjekov utjecaj na klimu za koji se i ovdje tvrdi kako je izrazito štetan. Toliko da će trenutačne emisije stakleničkih plinova doista postići da se probije temperaturni limit od 1,5 stupnjeva već za nešto više od deset godina.

Oceani kiseliji, glečeri nestaju

Ne može se isključiti ni porast razine mora od dva metra do kraja stoljeća. Oštrim smanjenjem količina stakleničkih plinova takvi bi se scenariji mogli izbjeći.

– Ovaj je izvještaj crvena uzbuna za čovječanstvo. Ako udružimo snage sada, možemo izbjeći klimatsku katastrofu. Novi je izvještaj jasan u tome kako nema vremena za otezanje ili izgovore. Računam na lidere svjetskih vlada i sve dionike da učine sljedeći summit COP26 u Glasgowu uspješnim – rekao je António Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, povodom objavljivanja ključnog izvještaja IPCC-a.

COP26 znači Conference of the Parties, skup o klimi koji će se održati u Glasgowu u studenom. Po objavljenom izvještaju nema nikakve sumnje da je čovjekovo djelovanje zagrijalo atmosferu, oceane i tlo. Kao ključna točka dokumenta ističe se povećanje prosječne temperature za 1,09 Celzija u posljednjem desetljeću u usporedbi s drugom polovicom 19. stoljeća. Zatim, utvrđuje se kako je posljednjih pet godina najtoplije od 1850. godine. Porast razine mora gotovo se utrostručio u odnosu na prvih 70 godina prošlog stoljeća. Procjenjuje se kako je čovjekova odgovornost za topljenje glečera od 1990-ih te smanjenja arktičkog leda čak 90 posto.

Video - Brojne ceste u Londonu poplavljene, pogođene i bolnice: "Nikada nisam vidio nešto slično"

Gotovo je sigurno da su temperaturni ekstremi, uključujući toplinske udare, postali češći i intenzivniji od 50-ih godina prošlog stoljeća, dok su hladnoće postale rjeđe i manje ozbiljne. Zagrijavanje je dovelo do toga da će za obnovu mnogih prirodnih sustava na našem planetu trebati stoljeća ili čak tisućljeća. Oceani će se dalje zagrijavati, postajati kiselijima, planinski i polarni glečeri i dalje će se topiti još desetljećima ili stoljećima. Izvještaj sadrži i scenarije podizanja razine mora u odnosu na razinu emisija stakleničkih plinova. No, u svakom slučaju, porast od dva metra do kraja stoljeća ne može se isključiti, a do 2150. godine taj bi porast mogao biti čak pet metara. Ovo bi značilo da stanovništvo priobalnih područja do 2100. godine čekaju poplave.

Imamo nekoliko godina

Prema Pariškom sporazumu, cilj je zadržati porast prosječne temperature ispod dva Celzijeva stupnja ovog stoljeća te uložiti dodatne napore da se on spusti i ispod 1,5 stupnjeva. No, ovaj izvještaj ističe kako će, prema svim scenarijima koje su izradili znanstvenici, i jedan i drugi cilj biti premašen već ovog stoljeća, osim ako se ne postignu drastična smanjenja emisija stakleničkih plinova. Od predindustrijskog perioda do danas prosječna je temperatura narasla za 1,1 Celzijev stupanj, čovjek je u atmosferu u tom periodu ispustio 2400 milijardi tona ugljikova dioksida. S još 500 milijardi tek je 50:50 posto u šansama da porast prosječne temperature ostane ispod 1,5 stupnjeva. No, čovjek i dalje svake godine u atmosferu ispušta oko 40 milijardi tona ugljikova dioksida. Ostaje nam samo sljedećih nekoliko godina za drastično smanjenje emisije stakleničkih plinova kako bismo do 2040. godine uspjeli zadržati porast temperature ispod 1,5 Celzijevih stupnjeva.