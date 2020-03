Serija proizvela CO2 kao da ste autom išli 16.875 puta oko svijeta

Nije ova samoizolacija ni tako loša, napokon ću u miru moći pogledati sve one serije i filmove za koje već mjesecima nikako da uhvatim vremena – posljednjih je dana, s obzirom na trenutačnu situaciju s koronavirusom, sasvim logična misao mnogih koji razmišljaju o tome kako „ubiti“ vrijeme dok su prisiljeni biti zatvoreni među svoja četiri zida.

Vođeni upravo tom idejom, autori internetske stranice SaveOnEnergy koja se bavi usporedbama potrošnje (električne) energije prije nekoliko dana objavili su studiju koja detaljno prikazuje koliko energije trošimo te samim time i ugljičnog dioksida (CO2) šaljemo u atmosferu dok gledamo serije i filmove na najpoznatijoj i najvećoj platformi za streaming videosadržaja na svijetu – Netflixu.

– Treća sezona serije “Stranger Things” bila je najgledaniji sadržaj na Netflixu između listopada 2018. i rujna 2019. godine, a u tom razdoblju imala je 64 milijuna pregleda. Tih 64 milijuna pregleda rezultiralo je proizvodnjom 189 milijuna kilograma ugljičnog dioksida, a usporedbe radi, da biste istu količinu tog plina proizveli vozeći automobil morali biste prijeći 675 milijuna kilometara. A da prijeđete 675 milijuna kilometara, morali biste naš planet po ekvatoru obići 16.875 puta ili se 28.391 puta provesti od glavnog marokanskog grada Marrakecha do južnoafričkog Cape Towna i natrag, dakle praktički dva puta prijeći cijeli afrički kontinent – navedeno je u studiji SaveOnEnergyja, u kojoj pojašnjavaju kako su se odlučili potrošnju energije na Netflixu uspoređivati s kilometražom koju je moguće prijeći vozeći automobil, a usput su prikazivali i koliko po prijeđenoj kilometraži automobil u atmosferu izbaci ugljičnog dioksida.

Video - Konferencija druge Eko-Integral o zagađenju zraka

Druga na listi top 10 Netflixovih najgledanijih serija u istom razdoblju je “The Umbrella Academy” s 45 milijuna pregleda, što je ekvivalent 585 milijuna prijeđenih kilometara ili 164 milijuna kilograma izbačenog CO2 u atmosferu. Opet usporedbe radi, jedan avion u letu od Londona do Australije i natrag u atmosferu izbaci 3.153 kilograma CO2, što znači da bi taj jedan avion morao preletjeti tu relaciju 52 tisuće puta kako bi zagadio zrak jednako koliko i gledatelji “Umbrella Academyja”. Kada je riječ o serijama, peta po zagađivanju je prva sezona trenutačno popularnog “Sex Educationa” s 378 milijuna kilometara i 106 milijuna kilograma ugljičnog dioksida, dok je posljednje deseto mjesto zauzela miniserija “When They See Us”.

– Kada govorimo o tome koliko koja industrija na godišnjoj razini zagađuje planet ispuštanjem stakleničkih plinova u atmosferu, već sada imamo prilično pouzdane brojke kako se prijenosom podataka putem interneta i digitalnih platformi u zrak ispusti 4 posto ukupne potrošnje ugljičnog dioksida, dok za cijelu svjetsku avioindustriju ta brojka iznosi oko tri posto – navode autori studije.

Pojašnjavaju da svi uređaji, pa tako i mobitel, i laptop i računalo, troše električnu energiju koju i dalje većinski dobivamo iz fosilnih goriva. Najviše električne energije troše veliki podatkovni centri koji se sastoje od niza servera i često su veličine nekoliko nogometnih igrališta. S obzirom na to da se jako zagrijavaju, a to zagrijavanje se povećava ovisno o tome koliko broj podataka moraju obrađivati (znači, što nas više nešto gleda, to je i veće zagrijavanje) moraju trošiti i golemu količinu energije na hlađenje, a kroz njih prolaze i milijuni kilometara podatkovnih kabela i sve popratne infrastrukture koja troši velike količine električne energije.

A danas na streaming videosadržaja otpada oko 70 posto svog podatkovnog prometa, pa je jasno i zbog čega Netflix i drugi slični servisi sve više i više zagađuju planet. I za kraj, evo i jedne brojke s kojom se svatko od nas može poistovjetiti – na pola sata gledanja serije na Netflixu potrošimo jednaku količinu energije kao da smo se automobilom provezli otprilike jedan kilometar. Ili jednu da LED žarulju držimo neprekidno upaljenu dva tjedna.