Na srednjim pozicijama u IT sektoru muškarci zarađuju 10% više od žena, na seniorskim 18%

Hrvatski startup TABU.hr, koji je izrastao iz tvornice startupa Bornfight i bavi se analizama plaća zaposlenih u IT industriji, ovoga puta usmjerio se na razlike u primanjima među spolovima. Nažalost, premda je IT propulzivna i dobrostojeća industrija, analiza koja se temelji na podacima TABU-a pokazala je da žene ni u ovom sektoru kada se radi o plaćama nisu ravnopravne sa svojim muškim kolegama na istim pozicijama. Kako su izvijestili iz TABU-a, analiza usporedbe plaće po spolu, pokazuje da su u prosjeku u hrvatskom IT-ju žene manje plaćene od muškaraca.

Diskriminirajuća praksa

– Kao i kod općeg TABU istraživanja, uz pomoć kojeg TABU svakome zaposlenom u IT-ju pomaže saznati kako kotira u odnosu na tržište, da se može izboriti ako je potplaćen, ovim izvještajem nadamo se pomoći ženama da izjednače plaću i u odnosu na opći prosjek i u odnosu na prosjek muških kolega. Vjerujemo da se uz pomoć transparentnosti informacija diskriminirajuće prakse poput ove mogu promijeniti – ističe Ines Rudan iz Bornfighta.

U TABU su do sada unesene 18.634 plaće. Kada se validiraju svi podaci, izraženo u postocima, u TABU-u je omjer spolova 74 posto muškarci, 26 posto žene. Većina unosa, neovisno o spolu, odnosi se na middle senioritet, a udio žena na seniorskim pozicijama opada u odnosu na muškarce. No i taj mali udio žena potplaćen je u odnosu na muškarce, pojašnjavaju iz TABU-a. Muškarci na junior pozicijama u prosjeku su plaćeni 8015 kuna mjesečno, a žene 7605 kuna, što je 5 posto manje. Na middle pozicijama muškarci prosječno zarađuju 11.843 kune mjesečno, a žene 10.674 kune ili 10 posto manje, dok je na seniorskim pozicijama najveći nerazmjer; muškarci su u prosjeku plaćeni 16.887 kuna mjesečno, a žene 13.899, čak 18 posto manje od svojih muških kolega.

Razlike su se pokazale i u odnosu na godine iskustva. Tako, na temelju prikupljenog uzorka, jedino u rangu početnih pozicija, s manje od jedne godine iskustva, žene su 197 kuna (ili 3 posto) više plaćene od muškaraca. U ostalim rangovima godina iskustva žene su, bez iznimke, u prosjeku manje plaćene od muškaraca, a ta je razlika još veća što su godine iskustva veće. Primjerice, muškarci s jednom do dvije godine iskustva su plaćeni 2 posto više od žena s istim iskustvom, oni koji imaju četiri do osam godina radnog iskustva su 14 posto više plaćeni od žena, a oni s više od 30 godina iskustva su čak 23 posto više plaćeni od kolegica s istim stažem. Sličan trend bilježi se i kada se analiziraju podaci o prosječnim plaćama developera koji rade u tehnologijama za koje ima najviše podataka u TABU.

Detaljna izvješća

Dodatni izvještaj usporedbe na temelju spola dostupan je svima koji su unijeli i onima koji unesu svoje plaće u TABU. Nalazi se na adresi https://rezultati.tabu.hr na stranici izvještaja pod nazivom "Razlike po spolu", a dodan je i novi graf "Detaljni rezultati" koji za svakog prikazuje postotak više ili niže plaćenih osoba po spolu. – Ako podaci nekima nisu dostupni, to znači da nema dovoljno unosa koje smatramo validnima za zadani filtar s kojima bi bili usporedivi, stoga koristimo i ovu priliku da potaknemo sve one koji dosad nisu sudjelovali u istraživanju, kao i one koji nisu ažurirali podatke u zadnja tri mjeseca, da to učine, kako bi baza bila što veća i ažurnija, a samim time i analiza preciznija i potpunija – naglašava Ines Rudan.