Istraživači ostali iznenađeni, prvi puta snimili vrlo rijetku životinju

U Ugandi je prvi put kamerom uhvaćena najveća šumska antilopa. Ta neuhvatljiva životinja (bongo) uhvaćena je zarobljena u gustoj šumi na granici s Kongom. Ova antilopa spada u ugrožene vrste i to zbog sječe šuma i lova.

Bongo antilopa je uhvaćena pomoću senzorskih kamera u Nacionalnom parku Semuliki gdje ima na stotine različitih ptica i sisavaca.

The rare lowland bongo has been found in Uganda for the FIRST time!



18,000 images from our cameras have revealed more than 32 different species living side by side in this ancient rainforest…