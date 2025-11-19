Naši Portali
NISU ZABORAVILI

Zvijezda čekala dijete i doznala da ga trudna supruga vara! Uništavaju ga zbog onoga što je napravio

Instagram screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.11.2025.
u 18:22

Par je u ožujku 2019. dobio svoju kćer Liya, rođenu u Mannheimu. Također imaju dva sina, Ayaza i Asila Cana (rođene u studenom 2023.).

Hakan Calhanoğlu, zvijezda talijanskog velikana Intera i turske reprezentacije, priprema se za veliko finale Lige prvaka protiv francuskog PSG-a koje se igra sutra od 21 sat na Allianz Areni. Turski ofenzivac jedan je od ključnih igrača Inzahgijeve momčadi koja ipak nije uspjela osvojiti naslov u Serie A jer je uspješniji bio Napoli. Jedno vrijeme spominjao se Calhanogluov transfer u njemački Bayern uz odštetu od 34 milijuna eura, čime bi postao najskuplji Turčin svih vremena.

Ovaj ofenzivni vezist prije Intera nastupao je za najvećeg rivala Milana. Navijači crveno-crnih uzeli su ga na zub nakon što je u jednom derbiju ljubio grb Intera.

"Gov*o od čovjeka, nije hrabrost zabiti iz penala u desetoj minuti već ostati sa ženom nakon što si doznao da ti nabija rogove", napisali su svojedobno na transparentu i prozivali ga na društvenim mrežama. Navijači su se tako prokomentirali situaciju kada je Calhanoglu svojedobno napustio svoju trudnu suprugu tvrdeći da ga je varala. No, kasnije joj je sve oprostio i ostao u braku s njom. Bilo je to 2018. godine i tada je Calhanoglu pao u tešku depresiju, što se vidjelo i na njegovoj igri. 

Par je u ožujku 2019. dobio svoju kćer Liya, rođenu u Mannheimu. Također imaju dva sina, Ayaza i Asila Cana (rođene u studenom 2023.).

Ključne riječi
Turska nogomet Milan Inter Hakan Calhanoglu

