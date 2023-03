Žuti: Srbi moraju napraviti kult reprezentacije. Na SP-u je do izražaja došao njihov mentalitet

Legenda hrvatskog nogometa Robert Prosinečki dao nam je veliki intervju u kojem je progovorio o brojnim temama. Naravno, najaktualnija je bila naša reprezentacija koje će, nakon neočekivanog remija na Poljudu protiv Walesa (1:1) u subotu, večeras igrati protiv Turske u Bursi. Komentirao je potez Andreja Kramarića o kojem se mnogo priča, zatim pričao o Zvonimiru Bobanu, Dinamu i Hajduku, a sve možete pročitati u našem Premiumu.

Izdvojili smo dio razgovora u kojem govori o stanju u srbijanskom nogometu te otkriva zašto se nisu proslavili na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ne mogu uzeti prvog s ceste i staviti ga u Savez, kaže Žuti, nekadašnji igrač Zvezde, koji se dotakao i situacije u reprezentaciji BiH, gdje je nekoć obnašao izborničku funkciju.

Dragan Džajić, legenda Crvene zvezde, preuzeo je nogometni savez u Srbiji...

- Teško mi je pričati o situaciju tamo kod njih. Džaja ima puno godina i ima puno iskustva na tim funkcijama. Što je tako važno biti predsjednik saveza? - opet me upitao Prosinečki.

Pa mora postojati netko s određenim upravljačkim vještinama koji će donijeti neku novu vrijednost.

- Slažem se. Drago mi je da je Džaja predsjednik. Svaki predsjednik mora donijeti novac i napraviti strategiju po kojoj sve mora funkcionirati. Kako se zove predsjednik njemačkog, engleskog ili španjolskog saveza? Rijetki to znaju, nemojte me zaje.....i. Ne mora predsjednik biti bivši nogometaš ili nešto posebno.

Pa ne možete uzeti nekog prvog s ceste, mora imati neke vještine?

- Dobro, to je jasno. Ne mora dobar nogometaš biti dobar predsjednik. Bivši sportaš možda može samo prepoznati neke stvari. Predsjednik mora samo imati organizacijske sposobnosti, donijeti novac i dobre odluke. Predsjednici saveza najvećih nogometnih nacija rijetko izlaze u javnost i rijetko se o njima priča. Ne kažem da Džajić neće nešto donijeti ili napraviti. Kompetentan je u određenim stvarima i ima iskustvo na upravljačkim funkcijama. Srbi moraju napraviti kult reprezentacije. Pokušava to napraviti Dragan Stojković. Dobro je što su se plasirali na SP jer ih godinama nije bilo nigdje, a stalno smo pričali da su imali dobre igrače u velikim klubovima. Nisu mogli dugo napraviti reprezentaciju, nije bilo rezultata. Opet je na zadnjem SP-u do izražaja došao njihov mentalitet, koliko god se oni ljutili. Napravi se slika u medijima...

Svaki put s Robijem pričam o medijima.

- U biti mediji vole pisati o glupostima, ili o spektaklu. Vama nije vijest da je netko da tri pogotka, već tko je izašao negdje. Na portalima se puno piše o takvim stvarima. Na svim je portalima glavna vijest kako se Faruk Hadžibegić svađa s publikom.

Što vam to govori?

- Ne znam što govori. Ne piše se o tome kako je BiH igrala. Ne pričamo o konkretnim stvarima. Puno je portala i voli se pisati o tome. Važnija je vijest od, recimo, pobjede 2:0.