Žustro priopćenje s Poljuda, predsjednik Hajduka zagrmio: Pokušavaju nas prikazati kao neprijatelje

Uoči druge Izborne skupštine Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (NSŽSD), zakazane za ponedjeljak, 15. rujna 2025., predsjednik Hajduka Ivan Bilić uputio je javnosti dramatičan apel i oštru osudu postojećih struktura. U svom priopćenju Bilić tvrdi kako već mjesecima traje "pokušaj miniranja i rušenja odluka" od strane onih koji, kako navodi, godinama uživaju povlastice na račun svog djelovanja u županijskom i nacionalnom savezu. Suočeni s krajem svog monopola, ti se pojedinci, prema riječima prvog čovjeka Hajduka, koriste manipulacijama, lažima i dezinformacijama kako bi splitski klub i njegovog kandidata za predsjednika NSŽSD-a, Hrvoja Maleša, prikazali kao neprijatelje dalmatinskog nogometa.

Bilić je bio izravan u optužbama, poručivši kako je tim osobama "važnija #obitelj, osobni interesi, novac i osjećaj prestiža" od samog nogometa i, što je najvažnije, od dobrobiti djece. Upozorio je da svjesno i namjerno miniranje izbora novog vodstva izravno dovodi u pitanje održavanje i regularnost natjecanja za više od 60 nogometnih, futsal i ženskih klubova unutar županijskog saveza. Time se, naglašava, ugrožavaju sportske navike i budućnost nekoliko tisuća djece koja treniraju u tim klubovima, a čitav sustav se gura u blokadu i neizvjesnost isključivo radi zaštite partikularnih interesa.

Predsjednik Hajduka pozvao je 70 od ukupno 88 klubova članova Saveza, koji su već dali pisanu podršku Hrvoju Malešu, da u ponedjeljak "još jednom stanu na jedinu ispravnu i poštenu stranu". Ovim je podsjetio javnost da je volja većine već jednom iskazana. Naime, prethodna Izborna skupština, održana 29. svibnja, na kojoj je Maleš izabran sa 177 glasova, poništena je nakon žalbe NK Dugopolje. Bilić ističe da je izborni postupak bio proveden u potpunosti prema pravilima, no odluka je srušena zbog formalnih razloga, čime je volja ogromne većine klubova zanemarena.

Zanimljivo je da je kao ključni razlog za poništenje u žalbi naveden izostanak mjesta održavanja skupštine u pozivu, iako je, kako navode iz Hajduka, i zadnja verificirana izborna skupština iz 2021. godine imala identičan formalni nedostatak. Ovaj detalj dodatno je pojačao sumnje u namjernu opstrukciju, a Bilić je izrazio i zabrinutost da dio vodstva Hrvatskog nogometnog saveza aktivno radi na sprječavanju izbora novog vodstva NSŽSD-a. Takav scenarij onemogućio bi predstavnicima dalmatinskih klubova da budu izabrani u HNS-ove komisije, što bi predstavljalo ogroman udarac za nogomet u cijeloj regiji.

Želite ići na Svjetsko prvenstvo? Sad je vrijeme za učiniti prvi korak, ali naoružajte se živcima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvoje Maleš, kandidat kojeg Hajduk gura na čelo županijskog saveza, ime je koje u hrvatskom nogometu ima posebnu težinu. Široj javnosti postao je poznat kao predsjednik Hajduka čiji je kratki mandat obilježila afera "Pošteno suđenje" iz prosinca 2011. godine. U suradnji s USKOK-om, Maleš je osobno sudjelovao u razotkrivanju korupcije u vrhu sudačke organizacije, predavši označeni novac tadašnjim moćnicima Željku Širiću i Stjepanu Djedoviću. Njegov čin bio je presedan u borbi protiv sistemske korupcije, no umjesto da dobije institucionalnu podršku, Maleš je praktički prognan iz nogometa.

Nakon što je javno raskrinkao korupcijsku hobotnicu, tadašnji čelnik Dinama Zdravko Mamić javno ga je nazivao "drukerom" i "špijunom", a Maleš je ostao bez stvarne podrške unutar nogometne organizacije. Iako je Željko Širić kasnije pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, Maleš se povukao iz nogometa, preselio u Kaštela i posvetio se poslu s nekretninama. Njegov povratak, sada kao kandidata za ključnu poziciju u županijskom savezu, simbolizira novi Hajdukov pokušaj da se aktivno uključi u borbu za promjene u hrvatskom nogometu.

Ovi izbori predstavljaju najozbiljniji pokušaj Hajduka u posljednjih osam godina da vrati utjecaj unutar nogometnih struktura. Posljednji put kada je predstavnik "bijelih" bio na čelu NSŽSD-a bilo je 2016. godine, kada je izabran Vinko Radovani. Međutim, on je podnio neopozivu ostavku već u srpnju 2017., nakon nešto više od godinu dana, kao razlog navevši opstrukcije i nemogućnost provođenja promjena, posebno u segmentima koji su se odnosili na suce i delegate. Sada, s kandidatom koji je već dokazao spremnost na beskompromisnu borbu, Hajduk i velika većina dalmatinskih klubova nadaju se da će ishod biti drugačiji.