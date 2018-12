Zoran Mamić uoči Reala: Zdravko, ovo je za tebe, znam da ti liječi dušu

U senzacionalno uspješnoj godini hrvatskih trenera Zoran Mamić (47) dao je završni i neizbrisiv pečat postavši prvi naš nogometni stručnjak koji se plasirao u finale Svjetskog klupskog prvenstva. Ne samo da je Al Ain prvi klub iz Emirata koji će se boriti za svjetski naslov, nego je tek drugi azijski klub, nakon japanske Kashime, koji je došao u ovu fazu natjecanja ustanovljenoga 2000. godine.

Novi hrvatski heroj arapskog nogometnoga svijeta, nakon Zlatka Dalića koji je 2016. godine Al Ain doveo do finala azijske Lige prvaka, Zoran Mamić, javio se za Večernji list dan nakon pobjede nad argentinskim River Plateom.

Popio dvije bočice vode

– Za mene nije bilo nikakvoga slavlja. Imao sam jedan radni sastanak usred noći, popio sam samo dvije bočice vode i legao u 4.30 – kaže nam najpopularniji i najtraženiji stručnjak ovoga dijela Azije.

Imate li već ponuda za odlazak iz Al Aina u neki veći klub?

– Ima svega, ali već dva tjedna imam službenu ponudu Al Aina za novi dvogodišnji ugovor. Još ga nisam potpisao jer očekujem da završe dolaske nekih igrača, ali gotovo je sigurno da ću ostati. Ovdje mi je lijepo, uživamo, ljudi me vole, imamo korektan odnos i za sada se i dalje vidim kao trener Al Aina – kaže Zoran.

Odigrali ste niz utakmica u kratkom razdoblju, iznenađujuća je reakcija arapskih nogometaša koji nisu naviknuti na bundesligaški ritam.

– Računamo li i nastupe na SP-u, odigrali smo čak pet utakmica u 15 dana. Istina, naši nogometaši pokazali su neke karakteristike koje ne krase arapske igrače, ali očito je selekcija i priprema bila odrađena vrlo dobro. Zasluga za ovo pripada cijelome mome stožeru i ovo je već sada sjajan rezultat, premda već sad mogu reći da finale nećemo shvatiti samo kao nagradu za naš trud, nego kao izazov. I da, zašto ne; želimo svjetski naslov, s kim god igrali, mi ćemo im napraviti neprilike – dodaje Mamić.

Koliko vas u radu remeti neugodna činjenica da imate nepravomoćnu presudu, je li vam ona opterećenje?

– Cijeloga života sam u nogometu, radim ono što volim, od toga dobro živim i držim se one Dalićeve – budi skroman i ponizan. Presuda nije ugodna, no ona nije nešto što me opterećuje. Ja nemam problem sa sobom, mogu se pogledati u ogledalo svaki dan, dobro i mirno spavam. Ja ću se i dalje svim sredstvima boriti kako bih dokazao da stvari nisu onakve kakvim ih je prikazala presuda. Jer doista nisu – ističe Mamić.

Bez presude biste mogli dobiti i posao u Europi?

– Moja ambicija ide u tom smjeru. U Njemačkoj sam živio devet godina, poznajem ljude, tamošnji mentalitet i jezik, imam dobre relacije. Svjestan sam da bi mi ovaj rezultat u drugačijim okolnostima mogao otvoriti vrata nekoga većega kluba u Europi, no u ovom trenutku ne mogu ništa promijeniti.

S bratom stalno na liniji

Kome ste posvetili pobjedu u polufinalu?

– Obitelj mi je na prvom mjestu, moja djeca, majka, braća. Naravno, imam i ogroman respekt prema našim navijačima koji su napravili nevjerojatno ozračje na stadionu.

Javlja li vam se brat Zdravko?

– Čujemo se svakodnevno, pa i nekoliko puta. Znam koliko mu znači ovaj uspjeh, znam da mu je to na neki način i lijek za dušu, ne samo uspjeh Al Aina, nego i reprezentacije, Dinama, jer je nogometu posvetio cijeli život. Može li Zdravko doći u Emirate? Može kad poželi.

Kakav je vaš odnos s Lukom Modrićem?

– Luka mi je bio suigrač, bio sam mu kapetan, sportski direktor, pomogao sam mu prilikom njegova transfera u Tottenham. Kad god se vidimo, srdačno se pozdravimo i između nas nema nikakvim negativnih situacija – zaključio je Zoran Mamić, trener koji je svojedobno s Dinamom svladao i Arsenal u Ligi prvaka, ali se ipak proslavio u arapskom svijetu.