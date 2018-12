Kalinić u Engleskoj, potpisuje za nekadašnjeg prvaka Europe!

Lovre Kalinić ipak će završiti u Engleskoj, u klubu koji je i prethodnih godina iskazivao golem interes da ga dovede u svoje redove. Kako javljaju tamošnji mediji, Kalinić se nalazi na putu prema Birminghamu i potpisat će za Aston Villu.

✈️ | Lovre Kalinic is reportedly on his way to the UK to undergo a medical with Aston Villa. #AVFC https://t.co/gBzzZ7UZJJ pic.twitter.com/bRhn9g5elm