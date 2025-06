Znate li zašto na SP-u klubova nema Barcelone i Liverpoola, ali Porto i Salzburg nastupaju? Evo objašnjenja

Budući da nogomet uživa veliki društveni status najvažnije sporedne stvari na svijetu, nije nimalo čudno da i nogometni trendovi prate društvene trendove, a jedan od najistaknutijih društvenih trendova današnjice je hiperprodukcija. Tim pojmom, ili pak sintagmom "još i još nogometa" najbolje bi se moglo opisati Svjetsko klupsko prvenstvo koje u posve novom ruhu započinje ovog vikenda u noći sa subote na nedjelju.

Zamjena za Kup Konfederacija

Najvažnija svjetska nogometna organizacija Fifa proširila je natjecanje koje je proteklih godina (točnije od svojeg osnutka 2000. godine) sadržavalo šest do sedam momčadi, isključivo prvake kontinentalnih klupskih natjecanja iz prethodne sezone. Bio je to turnir koji se najčešće održavao sredinom sezone (zimi) i bio vrlo kratak s nekoliko nokaut-utakmica, a nogometna javnost tom turniru nikada nije davala neku pozornost. Međutim, ovogodišnje izdanje koncipirano je kao dosadašnja Svjetska prvenstva reprezentacija; turnir od mjesec dana s 32 kluba iz svih krajeva svijeta. Natjecanje će se od 14. lipnja do 13. srpnja održati u Sjedinjenim Američkim Državama i tako poslužiti kao svojevrsna priprema za "pravi" Mundijal koji se idućeg ljeta održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U tom kontekstu testnog natjecanja za SP, ovaj turnir mijenja Kup Konfederacija.

Uopće se iz Fife javnim komuniciranjem nije skrivala činjenica da su promjena termina i proširenje formata napravljeni kako bi se privuklo što više gledatelja i sponzora te kako bi Svjetsko klupsko prvenstvo bilo komercijalno privlačnije natjecanje. Ogroman broj igrača i klubova se pobunio uzevši u obzir činjenicu da za većinu klubova sudionika zbog ovog natjecanja ljetna pauza neće ni postojati, budući da se praktički odmah po završetku nastupa na turniru moraju prebaciti na ljetne pripreme za iduću sezonu. Najglasnija je u tome bila globalna unija profesionalnih nogometaša FIFPRO, koja je kritizirala Fifu zbog manjka brige o zdravlju nogometaša u već prenapučenom rasporedu. Unija koja broji više od 65 tisuća profesionalnih nogometaša je zaprijetila i štrajkom igrača, no od tih najava nije bilo ništa. Da se poslužimo stihovima iz jedne pjesme, "para vrti di burgija neće".

Pozamašan financijski kolač poprilično je ušutkao kritike, ne one navijačke, ali jest klupske i igračke. Naime, Fifa je za klubove sudionike pripremila ukupan nagradni fond od čak jedne milijarde dolara. Svaki klub će, ovisno o svojim sportskim rezultatima, kontinenta u kojem se natječu te komercijalne vrijednosti već za sam nastup dobiti između 3,6 i 38,2 milijuna dolara, a ostatak novca će se dobivati za osvojene bodove i osigurane plasmane u daljnje faze natjecanja. Pobjednik maksimalno može inkasirati primamljivu svotu od 126 milijuna dolara.

A kako je određeno koji se klubovi uopće natječu? Fifa je implementirala dvojak sistem kriterija. Jedan način kvalificiranja je osvajanje kontinentalnog klupskog naslova (npr. Liga prvaka u Europi) u periodu od 2021. do 2024. godine, a drugi je posjedovanje najvećih klupskih koeficijenata u tom periodu. Pritom više od dva kluba iz iste države ne smiju sudjelovati u natjecanju, osim ako je više različitih klubova iz iste zemlje osvajalo naslove klupskog prvaka kontinenta, kao što je, primjerice, slučaj s Brazilom. Dakle, u slučaju da se u poretku koeficijenata nalazi treći klub iz neke države, on će biti preskočen i ići će se na sljedeći klub. Zato, primjerice, u natjecanju nisu Barcelona i Liverpool, a Porto i Salzburg jesu. Klubovi iz Europe dobili su najviše mjesta, 12, a slijede ih Južna Amerika (6), Sjeverna Amerika (5), Afrika (4), Azija (4) te Oceanija (1).

Iako mnogi ne zagovaraju ovakav turnir, definitivno će biti zanimljivo vidjeti kako će se najjače momčadi iz drugih kontinenata nositi s europskim velikanima; kako će se Inter Miami s Lionelom Messijem, Luisom Suárezom, Sergijem Busquetsom i Jordijem Albom u skupini nositi s Portom ili kako će se argentinski velikani Boca Juniors i River Plate u svojim skupinama nositi s Bayernom iz Münchena, odnosno Interom iz Milana. Dobit ćemo odgovore na broja pitanja. Interes je, pak, još uvijek na jako niskoj razini. Ulaznice, čije su prvotne cijene bile između 100 i 300 dolara, toliko se slabo prodaju da ih Fifa zadnjih dana prodaje američkim studentima po cijeni od četiri dolara.

Besplatan prijenos

Turnir u noći sa subote na nedjelju od dva sata ujutro otvaraju Inter Miami i egipatski Al-Ahly, a svakog dana tijekom grupne faze na rasporedu će biti od tri do četiri utakmice, s najranijim terminom od 18 sati po našem vremenu, a najkasnijim od četiri ujutro po našem vremenu. Prijenosa neće biti na hrvatskim televizijskim kanalima, no sve je utakmice moguće pratiti putem pametnih televizija, mobitela ili računala gledati besplatno na platformi DAZN, samo je potrebno registrirati se e-mail adresom.

Skupina A: Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami. Skupina B: PSG, Atletico, Botafogo, Seattle. Skupina C: Bayern, Auckland, Boca Juniors, Benfica. Skupina D: Flamengo, Esperance, Chelsea Los Angeles FC. Skupina E: River Plate, Urawa, Monterrey, Inter Milan. Skupina F: Fluminense, Borussia (D), Ulsan, Mamelodi. Skupina G: Man. City, Wydad, Al Ain, Juventus. Skupina H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Salzburg.