Zlatko Dalić progovorio o Nikoli Kaliniću i otkrio zašto je odbio klupu BiH

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić ovih je dana iznimno tražen. Čovjek koji je s vatrenima ostvario najveći uspjeh u povijesti našeg sporta dao je intervju za Radio Sarajevo u kojem se prisjetio svojih početaka.

- Emocije su na vrhuncu... Krenuo sam od početka, to se ne može zaboraviti. Znam tko sam i što sam. Znam što sam bio i što sam sve prošao da bih došao do ovoga. Jedino bih poručio našim ljudima u Bosni i Hercegovini, odakle sam i sam, da ne odlaze iz države, da ostanu u ovoj lijepoj zemlji. Moramo raditi na boljem sutra, svima nama, bez obzira iz kojeg smo grada, koje vjere. Trebamo voljeti BiH - rekao je Dalić.

Dalić je bio u kombinacijama za izbornika Bosne i Hercegovine.

- To je bilo davno i ne bih se vraćao, ali kada inzistirate, kazat ću vam... Ćiro Blažević me prvo zvao za pomoćnika, ali ponudu nisam prihvatio samo iz jednog razloga, jer sam već imao drugu opciju. Ponudu sam dogovorio ranije, a baš u to vrijeme mi se javio Ćiro s prijedlogom da mu budem prvi suradnik. Poslije Ćirinog odlaska sam dobio ponudu da budem izbornik Zmajeva, ali sam je morao odbiti. Možda nije bilo ni realno da budem selektor BiH, nisam imao snagu za to.

Osvrnuo se i na situaciju s Nikolom Kalinićem.

- Neću se mnogo vraćati na tu situaciju. Žao mi je zbog toga. Kazat ću vam samo, da sam sa svoje strane sve napravio da ne dođe do toga. Nisam ni sretan, ni ponosan zbog odluke da ga pošaljem kući sa Svjetskog prvenstva. Tri puta sam mu dao šansu da se vrati. Zadnji put sam ga čekao cijeli dan.

Priča se i da bi mogao napustiti klupu Hrvatske jer ima bogate ponude.

- S Nogometnim savezom Hrvatske imam ugovor još dvije godine. Sada sam na vrhuncu i moram biti oprezan.

