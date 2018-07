Zlatko Dalić pokazao je osobine najvećih lidera

Izbornik Zlatko Dalić hrvatske je nogometaše doveo do samog svjetskog vrha, no njegov uspjeh ne ostaje samo na nogometnom terenu.

Nenametljiv, iskren i neposredan, Dalić nije osvojio samo srca navijača, koji ga doživljavaju kao „jednog od nas“, nego i mnogih kojima nogomet inače nije u fokusu, a s obzirom na rijetko viđeni entuzijazam koji Hrvati pokazuju ovih dana, postavlja se pitanje je li riječ o novom tipu lidera, s karakteristikama koje bi naciju konačno mogle odlijepiti od svakodnevnog pesimizma i povući naprijed.



Znanstvenik svjetskog glasa Igor Rudan kaže da nogometni izbornici mogu javnosti biti više ili manje simpatični, no definiraju ih prije svega rezultati njihovih momčadi.

– Srećom za sve nas, poklopila su se dva najpoželjnija obilježja izbornika: postignuće možda i najvećeg uspjeha u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava za neku državu te njegov izuzetno pozitivan osobni sustav vrijednosti. Njegov je pristup možda najbolje sažet u biblijskoj rečenici: „Tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima služi“ – komentira Rudan. Ističe da su Hrvatskoj danas silno potrebni ljudi poput Dalića, koji mogu efikasno poslati poruku mladima kako se može biti samozatajan u pričanju o vlastitim vrijednostima, no istodobno vrlo uspješan u postizanju konkretnih rezultata.

Upozorava da je u nas stvorena kultura u kojoj se mnogima čini da je važno biti jak, glasan i važan, jer će inače izostati osobni uspjeh.

– Mi smo nakon osamostaljenja Hrvatske, spletom okolnosti, stvorili kulturu u kojoj se mnogima počinje činiti kako je važno biti jak, glasan i važan, jer će inače izostati osobni napredak u društvu. Mladima se čini kako je danas u Hrvatskoj za uspjeh potrebno biti bahat, rasipan, subverzivan prema drugima. No takva su ponašanja samo kratkoročno efikasna jer omogućuju napredak isključivo pojedincima koji se usuđuju biti agresivni u ostvarenju svojih ciljeva. Pritom onemogućuju napredak većini drugih i, dok god se takve osobine i ponašanja budu u našem društvu činili poželjnima i jamčili osobni uspjeh, društvo će nam stagnirati. Napredovat će tek pojedinci, ali uz nazadovanje cijelog društva. Kada naša najšira javnost počne cijeniti vođe s osobinama Zlatka Dalića i temeljiti poštovanje prema njima isključivo na njihovim objektivnim rezultatima, ali i odmjerenom, dosljednom i skromnom ponašanju, tada će i cijelo hrvatsko društvo doživjeti opći napredak – uvjeren je Rudan.

Profesorica komunikologije na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Smiljana Leinert-Novosel smatra da je simpatije široke javnosti Dalić stekao zato što je „tipičan horizontalac“.

– Za ovakav tip timskih igara navijače možete navesti da postanu vaši apsolutni sljedbenici samo ako se uspijete na određeni način otvoriti prema njima, pokazati da ste na istoj razini, da ste sasvim običan i jednostavan čovjek, da vam se mogu dogoditi i problemi i kiksevi u životu, ali da je sve to dio života, drugim riječima, ako ste apsolutno stabilni i ne patite od problema ega. Dalić je partner, čovjek koji ide u susret, otvara se, daje maksimum, konstruktivan je, simpatičan i to pokazuje u svakoj situaciji. Njemu ne trebaju velike geste ni jak glas, njemu ne treba pozivanje na autoritet. Dapače, on uvijek umanjuje svoju pobjedu, a to je osobina najvećih lidera, da pobjedu ne projiciraju na sebe, nego dijele s drugima, a gubitke i probleme povlače na sebe. Dalić to radi spontano i to se prepoznalo – tumači Leinert-Novosel.

I komunikologkaže kako je Dalić definitivno nešto novo na području komunikacije, a ključna mu je prednost to što stvari uvijek naziva pravim imenom.

– Ono što je meni najviše zapelo za oko, a što nekako simbolizira tu njegovu komunikaciju, dogodilo se nakon utakmice sa Senegalom u Osijeku. Prva njegova rečenica tada je bila: “Ja sam pogriješio i više nikada to neću napraviti”, a odnosi se na termin kada je utakmica igrana. On je iskren, ne kalkulira kao mnogi prije njega. Od prvog dana odlučio se za potpuno drugačiji pristup, vjerojatno svjestan da to može homogenizirati te dečke i dovesti ih do ovakvog rezultata – tumači Jugo i dodaje kako se osobno ne sjeća kada je netko na istaknutoj funkciji poput Dalićeve javno priznao pogrešku.

Biznismen Emil Tedeschi ističe pak da je za liderstvo u bilo kojem području ključno znanje i stručnost upravo na tom području, iako lidere i u sportu i u politici, biznisu i drugim područjima krase neke univerzalne karakteristike bez kojih je liderstvo nemoguće.

– U svim sferama traže se slične, čak i iste karakteristike, ali ne postoji univerzalna formula lidera. Ako analiziramo različite lidere u prošlosti, čak i u istoj sferi, vidjet ćemo da su to ljudi posve različitih karaktera – upozorava Tedeschi. Kad je riječ o Daliću, smatra da je ono što je hrvatskom izborniku donijelo poštovanje nacije neprijeporni rezultat reprezentacije pod njegovim vodstvom.

– Povjerenje nacije prije svega mu je donio rezultat jer, kada je preuzeo reprezentaciju, nitko nije očekivao previše. Međutim, možemo razgovarati o karakteristikama koje su ga učinile pravim liderom i koje su dovele do ovakvog rezultata – kaže Tedeschi. Uvjeren je da je Dalić vrhunski nogometni stručnjak, ali i dobar psiholog.

