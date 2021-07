Ženski Luka Modrić zabio je 63 gola u sezoni! 'Nogomet joj je u krvi'

Rezultati 31:0, 23:0, 17:0, 13:0... Malo bi tko pomislio da je o nogometu riječ, i to o Prvoj HNL za djevojke, no takvi rezultati stvarnost su za igračice Agrama u konkurenciji do 15 i 17 godina. Ekipe koje vodi trener Ivica Milković ove su sezone uvjerljivo osvojile naslove prvakinja Hrvatske, a ekipa do 15 godina naslov je osvojila uz jedinstven pothvat u hrvatskom nogometu. Naime, jedine su u muškoj i ženskoj konkurenciji u svim uzrastima 1. HNL koje su do naslova u protekloj sezoni stigle sa stopostotnim učinkom, odnosno sa svim pobjedama (21), i to uz gol-razliku 121:9.

Buduće zvijezde hrvatskog nogometa kriju se i u ekipi ŽNK Agram do 17 godina, koja je do naslova stigla s čudesnom gol-razlikom 207:5, uz 20 pobjeda te s jednim “slučajnim” remijem (0:0) protiv Dinama. Koliko su dominantne u Hrvatskoj, najbolje pokazuje da je prvi strijelac lige Ana Jakobašić zabila čak 63 gola u 21 utakmicu.

– Ta ekipa do 17 godina nogometni je stroj, a Ana Jakobašić ženski je Luka Modrić. Žele je mnogi klubovi, nogomet joj je u krvi, kao i Tei Šaban, koja je u istoj ekipi zabila više od 50 golova ove sezone. Ali, imamo još puno talentiranih djevojaka – kaže trener Ivica Milković, koji je čak devet godina radio kao izbornik Hrvatske u svim uzrastima.

Koja je tajna dominacije Agrama u 1. HNLŽ do 15 i 17 godina?

– Selekcija, jer dovodim najbolje cure, znam ih prepoznati. A jednako važan je i rad, trening, jer sve te cure u prosjeku imaju po šest treninga tjedno, neke i osam. Plus, naravno, utakmice – kaže Milković, koji je ujedno i voditelj omladinske škole Agrama, kluba koji je doslovno beskućnik.

Prije su trenirali u Buzinu i Jakuševcu, a posljednjih pet su na terenima NK Španskog, gdje su sada dobile teren za gradnju svog igrališta.

– Uvjeti u ženskom nogometu sve su samo ne dobri. Sponzora i novca nema, a premalo pomaže i Grad. Za cijelu sezonu od Grada dobijemo 20.000 kuna, a nas samo gostovanje u Metković košta 14.000. Štedljivi smo jako, pa čak i kada igramo u Splitu ili Osijeku, vraćamo se kući isti dan – kaže Milković, koji omladinskim selekcijama želi stvoriti ekipu koja će naslov osvojiti i u seniorskoj konkurenciji.