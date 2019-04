Zagrebaši izgubili od Vardara i ostali bez naslova u SEHA ligi

Drugu godinu zaredom PPD Zagreb pao je u finalu regionalne SEHA Gazprom lige. I opet je hrvatski prvak pružio sjajan otpor favoriziranom Vardaru, na papiru daleko snažnijoj momčadi, držao se do kraja, ali skopska momčad došla je do svog petog naslova.

Odigravši utakmicu krvavih koljena zagrebaši su stekli i podršku lokalnih navijača na Final Fouru u bjeloruskom Brestu, ali izostala je sreća. Kad se ukazala šansa nakon kontre Zlatka Horvata i pogotka za 23:24, Stojanče Stoilov iz odbijance je u 59. minuti vratio na +2 nakon što je Ristanović obranio Kristopansu.

Tri utakmice stale su u jedno poluvrijeme finala SEHA lige. Zagrebaši su krenuli daleko bolje nego u onoj utakmici osmine finala Lige prvaka kad su teško stradali protiv istog suparnika. Taktičko iznenađenje bila je izolacija Kristopansa, a odlična obrana donijela je dvije kontre i vodstvo 7:4 nakon 11. minute kad je Mandić zabio u kontri pa je trener Vardara Parondo morao pozvati minutu odmora.

Usto je i Moraes zaradio izravni crveni karton zbog grubog prekršaja na Vlahu. No, Vardar je prejaka momčad da bi to dugo trajalo, te je serijom 3-0 prvo ulovio prednost, a onda i poveo te u 29. minuti dišao i do tri gola prednosti (11:14).

U samoj završnici poluvremena mučna scena – Nijemac Dissinger u padu je nakon skok-šuta teško ozlijedio ruku, uletjeli su liječnici obe ekipe da ga saniraju. Skopska momčad tako je ostala i bez drugog važnog aduta, no imala ih je još jako puno. Platio je Potočnik te je zbog ulaska u Dissingera dobio izravan crveni karton.

Hrvatski prvak je početkom nastavka ulovio priključak, a Horvat je u 35. minuti sa sedam metara donio izjednačenje (14:14). Čak jedanaest zagrebaša, računajući i vratara Kastelica, u tom trenutku već je bilo u listi strijelaca, no nisu više mogli računati ni na Davida Mandića koji je već u 35. minuti zaradio treće isključenje. Tamše je u nastavku umjesto Kastelica na vrata stavio Ristanovića koji je povezao dvije obrane.

Vardar je kontrolirao utakmicu golovima Kristopansa, a PPD Zagreb igrao je hrabro, silno se borio, za svoje mogućnosti u tom omjeru snaga vrlo kvalitetno parirao, ali imao je ipak premalo vrhunskih opcija u napadu, naročito u vanjskoj liniji. Tamše nema „monstruma“ u ekipi kao što je Kristopans, a bez toga teško je ostvariti nešto više od odličnog otpora. Bez obzira, bilo je to jako dobro izdanje plavih koje daje nadu za sljedeću sezonu SEHA lige.

PPD ZAGREB – VARDAR 23:26 (12:14)

BREST – Dvorana Viktoria. Gledatelja 2500. Suci: Ražnatović i Pavićević (Crna Gora)

PPD ZAGREB: Ristanović 5 obrana, Kastelic 4 obrane i 1 gol; Mrakovčić 4, Božić-Pavletić 3, Kontrec 1, Burić 1, Sršen 2, Horvat 3 (1), Potočnik 1, Jotić, Ravnić 1, Mandić 2, Hrstić, Bičanić 1, Vlah 3, Vekić. Trener Branko Tamše

VARDAR: Milosavljev 8+1 obrana, Kalifa; Stoilov 3, Popovski, Krištopans 7, Moraes, Dissinger 2, Karačić, Skube 5, Kalaraš, Čupić 2 (1), Dibirov 5, Gorbok, Šiškarjev 2, Vojvodić, Kiseljev. Trener Roberto Garcia Parondo.

SEDMERCI: PPD Zagreb 2 (1), Vardar 1 (1)

ISKLJUČENJA: PPD Zagreb 12 minuta, Vardar 4 minute

CRVENI KARTONI: Potočnik i Mandić (PPD Zagreb), Moraes (Vardar)