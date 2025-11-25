Zadnje pojačanje Dinama potpuno je opravdalo dovođenje, prometnuo se u pravog vođu plavih

Kad smo ljetos na pripremama Dinama u Sloveniji čuli da Dinamo dovodi Mihu Zajca, pitali smo se što će im sad još i on. Jer Dinamo je već bio prepun veznih igrača, sve je bilo nakrcano sa 'šesticama i osmicama'. Već su tu bili kapetan Mišić, stigli su Villar, Ljubičić, pa Soldo i Mudražija, u vezi su još bili Stojković, stigao je i Vidović, imali su mladog Pavića, a Zajc baš i nije u 'cvijetu mladosti'.

- Zajc može doći, ali samo pod uvjetom da dolazi bez odštete - rekao nam je tada Zvonimir Boban.

I Slovenac se dugo borio sa svojim poslodavcem, Fenerbahçe ga nije želio samo tako pustiti, ali na kraju se Zajc dogovorio sa turskim klubom i stigao u Maksimir.u kolovozu.

Odbio je povratak k Keku

I upravo je Dinamo na svoj ovogodišnji europski put krenuo susretom s Fenerbahçeom u prvom kolu Europske lige, Plavi su slavili s 3:1, potpuno su nadigrali turskog velikana, a Zajc je odigrao jako dobru utakmicu pa su turski kolege pitali:

- Pa zašto smo ga pustili?

Zajc je u Fenerbahçe stigao još 2019. godine, za 3,5 milijuna eura kupili su ga Turci od Empolija. Dio ugovora s Fenerom Zajc je odradio i na posudbama u Genoi i Toulouseu, ali je i skupio 123 utakmice (20 golova i sedam asistencija).

Rođen je prije 31 godinu u gradu Šempeter pri Gorici, gradiću od oko četiri tisuće žitelja, južno od Nove Gorice, blizu granice s Italijom. Nakon igranja u mlađim kategorijama Interblocka, prešao je u ljubljansku Olimpiju (83 utakmice), igrao i na posudbama u Bravu i Celju prije prodaje u Empoli za 2,3 milijuna eura.

No, po svemu dosad viđenom dovođenje ovog iskusnog igrača bio je pun pogodak za Dinamo i prava je sreća što je nakon isteka posudbe u Toulouseu u Istanbulu donio odluku da želi u Dinamo i za tu se želju izborio.

- Želio sam se boriti za trofeje, igrati u Europi i biti dio momčadi koja gaji napadački, kreativni nogomet. Sve to mi je ponudio Dinamo Zagreb - rekao je jednom prilikom Zajc.

Miha Zajec odigrao 39 utakmica za reprezentaciju Slovenije, ali onda ga neko vrijeme bilo u nacionalnoj vrsti. Nakon što ga izbornik Matjaž Kek nije stavio na popis igrača za Euro u Njemačkoj, Zajc se oprostio od reprezentacije, više se nije vidio u igri kakvu gaji slovenski izbornik koji je Zajca nazvao i pitao o mogućem povratku u reprezentaciju, no igrač Dinama rekao mu je da sada nije pravi trenutak za to. Iako nije rekao da se nikad ne bi vratio. Možda kad Kek više ne bude izbornik... Nakon tog poziva Keka rekao je i kako želi ostati fokusiran na Dinamo.

Dinamo u Zajcu nije dobio samo odličnog igrača, dobio je i očitog vođu na travnjaku, a u Dinamu su zacijelo i zbog toga odlučili njemu, kao i Scottu McKenni dati ulogu dokapetana koji će po potrebi mijenjati kapetana Mišića. Mišić je i u susretu s Varaždinom bio kapetan plavih, ali je puno tiši, on svojim igrama režira igru plavih, ali više se kao vođa pokazao Zajec. On je jedan od rijetkih plavi igrača koji priča na terenu, upozorava svoje suigrače, usmjerava ih, pa i hrabri. Tako je bio i podrška mladom Noi Mikiću koji je konačno dobio priliku zaigrati na deficitarnoj poziciji desnog beka.

Zajc priča i svojom igrom

No, Zajc priča i svojom igrom, ima ga doista po cijelom terenu, iako je on nominalno 'šestica ili osmica', jako je često u suparničkom šesnaestercu odlično se priključuje napadu. Tako je i asistirao Hoxhi za drugi pogodak albanskog reprezentativca, vrhunski su dupli pas odigrali njih dvojica, s tim da je taj pas Zajc odigrao efektno petom.

On je bio i asistent za prvi pogodak plavih, odlično je ubacio iz slobodnog udarca, ponašao samog Domingueza koji je otključao obranu Varaždina i skinuo pritisak s igrač Dinama. I ti ubačaji kakve ima Miha Zajc dobitak su za Dinamo, ima čvrstu, preciznu loptu, a to je nedostajalo plavima ako u igri nije bilo Stojkovića, a to je čest slučaj, koji isto tako ima dobre ubačaje. Kroz dosadašnje partije Zajca dobili smo odgovor na pitanje - zašto dovodite i njega.