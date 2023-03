Zadar je dobio Cibonu. Vukove slomio igrač koji odbija igrati za Hrvatsku

U nadoknadi 13. kola HT Premijer lige, Zadar je ugostio Cibonu i pobijedio velikog rivala, prvi put ove sezone, sa 83:68, pa kompletirana tablica nudi četiri vodeća kluba s istim skorom (16-4). A to će utrku velike četvorke (Cedevita Junior, Split, Cibonam Zadar) za što bolje startne pozicije u doigravanju učiniti dodatno zanimljivom.

Tranzicijska košarka

Uz 11 koševa i čak 10 asistencija Luke Božića, Zadrani su na veliki odmor otišli sa "plus 10" (45:35). Momčad Danijela Jusupa nametnula je svoju tranzicijsku košarku na koju cibosi nisu odgovarali s pravovremenim vraćanjem u obranu.

Cibonin koncepcijski rizik, da se pomaže u obrani s Ramljaka, kapetan Zadrana je kažnjavao i na kraju završio kao najefikasniji igrač domaćina (25 koševa). No, Zagrepčanima je presudio Božić s triple-double učinkom (19 koševa, 13 asistencija, 10 skokova), igrač koji odbija igrati za hrvatsku reprezentaciju.

Najefikasniji u sastavu Zagrepčana bili su bek Aranitović (18 koševa) i teški centar Krešo Ljubičić (15) čiji su koševi mahom bili zakucavanja i ziceri. Baš kao i u onoj reprezentativnoj utakmici u Švicarskoj, i unatoč tome što je bio oslobođen igranja protiv Austrije, Cibonin razigravač Kapusta (7 koševa uz šut iz igre 2-11, 5 asista) i ovaj put nije bio onaj pravi on a kada je tako onda Cibona u pravilu jake utakmice gubi.

Bez obzira što njima kasne plaće, Zadrani su u ovom derbiju bili energičniji od Zagrepčana. Osim toga, u igri gostiju se osjetilo da uz prvu momčad, u reprezentivnoj pauzi, nije bilo prvog trenera Josipa Sesara koji je u nedjelju bio u Splitu na klupi reprezentacije pa se, zbog snježnog nevremena, nije ni zaputio za Zagreb nego se na dan utakmice priključio momčadi. A sve to jako dobro je iskoristio Zadrov trener Jusup koji se za ovu utakmicu pripremao cijeli reprezentativni tjedan.

Zadrani su u utakmicu ušli Antonija Jordana koji je raskinuo ugovor i otišao u Francusku. Ugovor je raskinuo i Dario Drežnjak no on je to učinio samo da bi izašao iz višegodišnjeg ugovora (do 2025.) u namjeri da ostane samo do kraja sezone kako ne bi na ljeto morao plaćati odštetu dobije li neku povoljnu ponudu.

U "predigri" ovog derbija dogodilo se puno stvari izvan parketa. Zadar je ostao bez direktora Davida Gunjevića, a cibosi su poručili svojoj upravi da će, ukoliko ne stignu plaće, igrati samo do kraja veljače što bi značilo da im je ovo posljednja utakmica.

Kako do novca?

A da li je tome doista tako, da li će odgovorna osoba u liku Tomislava Šerića pronaći novce za plaću, vidjet ćemo tijekom ožujka. On se uzda u novce koje bi klub trebao dobiti iz Sportskog saveza grada Zagreba no to zacijelo neće biti prije Uskrsa jer plan sredstava sufinanciranjam programa javnih potreba u sportu grada Zagreba još nije usvojen.

U Zadru je pak pitanje kako će Zadar bez direktora do novca. Gunjević je od zadarskog gradonačelnika dvaput tražio da smijeni Nadzorni odbor a onda je to isto tijelo, inficirano lokalnom politikom, smijenilo direktora.