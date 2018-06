Whittaker u sjajnoj borbi dobio Romera, Covingtonu privremeni pojas

Robert Whittaker i Yoel Romero odradili su još jedan MMA klasik u pet rundi, a pobjednik je i ovog puta bio Robert Whittaker, koji je tri runde bio bolji borac, dok je u dvije pokazao snagu za izvaditi se iz velikih problema. Colby Covington postao je privremeni prvak velter kategorije pobjedom nad Rafaelom Dos Anjosom, a Holly Holm mogla bi u drugu borbu protiv Cris Cyborg, nakon što je savladala Megan Anderson. Tai Tuivasa i Curtis Blaydes potvrdili su se kao nove teškaše zvijezde, pobjedama nad legendarnim veteranima, piše Fightsite.

Robert Whittaker u borbi protiv Yoela Romera nije branio pojas srednje kategorije, budući da je Kubanac dan ranije za samo 90 grama pao vagu. Činilo se kao da se od samog početka vide posljedice teškog skidanja kilograma, jer Romero je izgledao vrlo spor, što je Whittaker koristio za sjajnu izvedbu u prve dvije runde. Pravovremene kombinacije, vrhunsko kretanje i nekoliko pravih bombi ono je što mu je sigurno donijelo prve dvije runde. Romero nije pokazao apsolutno ništa, izgledao je loše i potrošeno, no svi koji su mislili da je borba gotova su se grdno prevarili jer je tada tek krenula drama.

Već u prvoj minuti treće runde, Romero napokon pronalazi udarac koji je tražio i Whittaker je žestoko uzdrman na podu. Uspio se ustati, no prima još nekoliko udaraca uz ogradu te u tim trenucima zapravo kreće misija preživljavanja. Nju je uspješno odradio, iako je Romero puno toga bacio na njega te također puno toga pogodio. Australac je uspješno hrvao, čime je skupljao snagu i trošio vrijeme te dolazi do četvrte runde u koju ulazi odmoran. Bilo je to novih pet minuta Robertove sjajne predstave, u kojoj je pokazao tehničku superiornost nad svojim protivnikom. Ipak, peta runda donosi još jedan bljesak Romera, a ovog puta su problemi Whittakera izgleda još ozbiljniji i u jednom trenutku sudac Dan Miragliota nije bio daleko od toga da borbu prekine. Srećom po Whittakera, to se nije dogodilo, prvak je šampionski izdržao do kraja borbe te su mu dva suca dodijelila pobjedu presudivši 48:47 u njegovu korist. Sudac Sal D’Amato presudio je 48-47 u korist Romera, što je teško objašnjivo. Kubanac je mogao svoje dvije runde dobiti 10-8, dakle shvatljivo bi bilo 47-47 ili čak 47-46 za njega, no 48-47 u borbi gdje je Whittaker i više nego čisto dobio tri runde jednostavno nema smisla. Srećom po Australca, druga dva suca vidjela su borbu na način kako je na kraju presuđeno.

Privremeni velter pojas odlazi u ruke Colbya Covingtona, koji je protiv Rafaela Dos Anjosa pokazao da nije samo brbljavac, nego i ozbiljan kompletan MMA borac kojem se nije problem potući i pružiti zanimljivu borbu. Znalo se da Covington ima prednost u hrvanju, no bilo je pitanje hoće li uspjeti doći u poziciju odakle da ju koristi. A on je to uspio time što je bio spreman na otvoreni stand up dok mu se ne pruži prilika. Tako su prve dvije runde ponudile sličnu sliku, odnosno otvorenu borbu sve do negdje sredine, kada Covington dolazi do rušenja i kontrole koja traje do kraja runde, dovoljno da ih vjerojatno osigura u svoju korist, posebno jer je u svakoj bilo po dva rušenja. Treća runda malo je drugačija, cijela prolazi na nogama, ali uz jako dobru taktiku Covingtona, koji koristi svoju snagu i dosta vremena situaciju kontrolira uz ogradu, prezentirajući vrlo dobar ‘dirty boxing’. Predzadnja dionica napokon je jedna koju čisto uzima Dos Anjos i to na način da je on bio taj koji je tri puta rušio Covingtona, no nije imao snage da isto to napravi u podosta podjednakoj petoj rundi. Pokušao je Brazila, no nikako dovoljno da pobjeda na bilo koji način ode u njegove ruke. Dva puta po 48-47 te jednom 49-46 rezultat je koji je Covingtonu donio pobjedu i naslov privremenog prvaka do 77 kilograma.

Holly Holm savladala je Megan Anderson provedbom sjajne taktike, odnosno kretanjem i kontriranjem je uspjela zaustaviti krupniju borkinju, za čiji se agresivni stil pretpostavlja kako bi mogao biti prijetnja Cris Cyborg. Ipak, s njom se Australka neće susresti još neko vrijeme, budući da je čisto izgubila ovu borbu na račun inteligencije, taktike i tehnike Holly Holm, koja se detaljno pripremila za ovu. Dok su bile na nogama je sjajno kontrirala, a kada je primijetila opasnost je nevjerojatno precizno rušila te nije protivnici dozvolila da se ustaje s poda. Od 15 minuta borbe, čak deset proteklo je u njenoj punoj kontroli te je Holm ovom čistom pobjedom možda osigurala priliku za revanš protiv Cris Cyborg.

Tai Tuivasa i Andrei Arlovski ostavili su u kavezu sve što su imali i bila je to borba u kojoj obojica zaslužuju ogromne ovacije. Bio je to pravi teškaški okršaj na nogama, gdje nije bilo nikakve štednje i gdje su oba borca tražila prekid. U prvoj rundi bliže njemu bio je mladi Australac, koji je bivšeg prvaka poslao na pod, no kasnije je Arlovski bio onaj koji je radio veću štetu, dok se činilo da Tuivasa pogađa više, ali ne toliko ubojito. To se uostalom vidjelo na njihovim licima, no sva tri suca su smatrala kako Tuivasa pripadaju dvije runde te je on upisao ovu veliku pobjedu.

Mike Jackson jednoglasnom je sudačkom odlukom savladao CM Punka, u borbi koja niti kvalitetom niti bilo čime drugim nije imala mjesto na ovom eventu.

Uvodni program donio je također puno uzbuđenja, posebno u još jednom teškaškom okršaju u kojem je Curtis Blaydes nokautom u drugoj rundi savladao neprepoznatljivog Alistaira Overeema. Nakon prve runde koja nije pružila previše sadržaja, dominacija Amerikanca krenula je u drugoj, da bi sve završio u trećoj, kada serijom lakata iz gornje pozicije navodi suca na prekid borbe.

Claudia Gadelha i Carla Esparza odradile su fantastičnu borbu, koju je vrijedi čekalo pet godina, koliko je bila u dogovorima, a Brazilka je na kraju bivšu prvakinju savladala podijeljenom odlukom, koja je svakako mogla otići na obje strane. Mirsad Bektić također je podijeljenom odlukom savladao Ricarda Lamasa, a Chris De La Rocha je prekidom bio bolji od Rashada Coultera. Do pobjede nije uspio niti njegov imenjak, bivši prvak Rashad Evans, kojeg je Anthony Smith koljenom nokautirao na samom početku borbe. Sergio Pettis podijeljenom je odlukom slavio u sjajnoj i neizvjesnoj borbi protiv Josepha Benavideza, Charles Oliveira u prvoj je rundi na tapkanje prisilio Claya Guidu, a Dan Ige je također brzim prekidom bio bolji od Mikea Santiaga.

UFC 225 – rezultati

Robert Whittaker (c) def. Yoel Romero – podijeljena sudačka odluka

Colby Covington def. Rafael dos Anjos – jednoglasna sudačka odluka

Holly Holm def. Megan Anderson – jednoglasna sudačka odluka

Tai Tuivasa def. Andrei Arlovski – jednoglasna sudačka odluka

Mike Jackson def. CM Punk – jednoglasna sudačka odluka

Curtis Blaydes def. Alistair Overeem – TKO (R3 2:56)

Cláudia Gadelha def. Carla Esparza – podijeljena sudačka odluka

Mirsad Bektić def. Ricardo Lamas – podijeljena sudačka odluka

Chris de la Rocha def. Rashad Coulter – TKO (R2 3:53)

Anthony Smith def. Rashad Evans KO (R1 0:53)

Sergio Pettis def. Joseph Benavidez – podijeljena sudačka odluka

Charles Oliveira def. Clay Guida – SUB (R1 2:18)

Dan Ige def. Mike Santiago – TKO (R1 0:50)