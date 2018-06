Nevjerojatno: UFC borac nokautirao sam sebe

Pobjedu na uistinu bizaran način upisao je UFC-ov debitant Jose Torres. On je do pobjede protiv Jarreda Brooksa došao tehničkim nokautom, no njegov protivnik je zapravo nokautirao sam sebe, piše Fightsite.

Mora se priznati kako je Brooks dominirao gotovo cijelu borbu. Od samog početka bolje se kretao i bolje pogađao, a posebno je dobro izgleda na polju hrvanja i pri kontroli svog protivnika. Torres je unatoč debi nastupu bio favorit, jer je došao kao dvostruki prvak Titan FC promocije, no nije pokazivao nešto što bi mu moglo donijeti pobjedu. No, zato mu je pobjedu donio, odnosno darovao njegov protivnik.

U tijeku je bila sredina druge runde, kada Brooks unutar klinča hvata i podiže Torresa. Očekivao se strašno jak slam, no u jednom trenutku Brooks nakratko gubi ravnotežu, odnosno težina njegovog protivnika ga je ponijela u drugu stranu. Ipak, on na to nije reagirao laganim spuštanjem, nego je svejedno pokušao slam i to na leđa. To je bila jako loše procjena, budući da je tijelo njegovog protivnika napravilo dodatnu silu, čime je Brooks prizemljio prvi, a udarac glavom u pod je rezultirao time da se automatski našao u nokautu.

Torres je onda uputio još par udaraca, no oni nisu bili potrebni, budući da je Brooks već sam sebe u potpunosti eliminirao iz borbe. Velika greška i uistinu bizarna pobjeda novog člana UFC-ove muha kategorije.