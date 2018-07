Vidina utakmica života: I to mi je prošlo kroz glavu, jer sam dovoljno lud

Ni Gazzetta dello Sport nije više što je nekada bila, ili su im glavni reporteri za vrijeme Svjetskog prvenstva na godišnjem odmoru pa im iz Rusije izvještavaju honorarci iz student-servisa. Kako drugačije objasniti činjenicu da najugledniji europski sportski list Luku Modrića za izvedbu protiv Rusa ocijeni šesticom (!?), manjom ocjenom od polovice ruske reprezentacije, Domagoja Vidu sedmicom, kao i Ivana Perišića, a igračem utakmice proglasi – Ivana Rakitića (7.5).

Nogometni web-portal WhoScored.com Modriću je dao 9.2, Mandžukiću 8.1, dok je Domagoj Vida dobio ipak preskromnih 7.4 s obzirom na to da je protiv Rusa odigrao utakmicu života. Na tu konstataciju ipak nas je ispravio.

– Utakmica života? Tek je čekam! – kazao je Vida i dodao:

– Lijepo je pobjeđivati. Svaka čast ekipi, radili smo 120 minuta, nismo stali nakon mog pogotka, Čarlijeva, bilo čijeg. Nije bitno tko je zabio, je li Suba obranio ili nije, jedino se piše da smo u polufinalu. Neka cijela Hrvatska slavi, a mi ćemo se već sutra prihvatiti posla i pripremati za Engleze. Obrana s vama i Dejanom Lovrenom djeluje vrlo sigurno.

Igramo jako dobro

– Ne bih isticao ni sebe ni Lovrena, obrana ne kreće od nas, nego od Mandže, onda krila i veznih, svi igramo jako dobro, jako dobru obranu. Malo imamo problema s organizacijom igre, ali stvarno to je nebitno u ovom trenutku, bitno je da smo mi u polufinalu i sad smo spremi za velike stvari – ističe Vida, jedan od naših čak osam strijelaca na Svjetskom prvenstvu, uz Modrića, Rebića, Perišića, Rakitića, Mandžukića, Badelja i Kramarića, a jedan naš pogodak bio i autogol Nigerijca.

Prije dvije godine u osmini finala Eura protiv Portugalaca promašili ste vrata za koji centimetar.

– Prolazilo mi je to kroz glavu puno puta, ali sada nisam razmišljao o tome. Nagradio me dragi Bog. Ovo je pobjeda cijele ekipe. Nemamo puno vremena, Englezi nas čekaju – nastavlja Vida.

Kakva je bila vaša priprema za izvođenje 11-erca?

– Dobio sam savjete od Rakete i Ladića da razmišljam samo o lijepim stvarima, pa sam razmišljao o svojoj obitelji. Nisam želio ni gledati golmana, odlučio sam se na taj udarac unaprijed, jako u lijevu stranu – kaže Vida.

Jeste li pomišljali pokušati izvesti “panenku”?

– I to mi je prošlo kroz glavu, jer sam dovoljno lud za to. No Rus je loše pucao “panenku” pa sam pomislio – ma neću se igrati s tim. Ne bi bilo ugodno da sam promašio – zaključio je Vida, naš zlatni repić sa 63 nastupa za Hrvatsku i tri pogotka.

U karijeri nije postigao puno pogodaka, a specijalizirao se za one u najdramatičnijim trenucima. Sjetite se samo kako je Ludogorecu u Dinamovu dresu zabio u 97. minuti utakmice pretkola Lige prvaka.

– Kako se ne bih sjetio tog gola! – kaže nam Domagojev najbolji prijatelj Ivan Kelava, također akter te utakmice, i dodaje:

– Vida je moj brat i heroj za zadnje minute. S vremenom se isprofilirao u pravoga vođu i sjajno se snalazi u toj ulozi.

Pobjeda za Hrvatsku

Jeste li se malo prepali kada je Domagoj odlučio pucati 11-erac? U Dinamu ih nikada nije izvodio?

– Ma nije ih izvodio ni na treningu! Ali, čim je uzeo loptu, znao sam što radi i imao sam puno povjerenje u njega, znao sam da će zabiti. I inače sve što Domagoj radi na ovome prvenstvu zaista je na visokoj razini, za sve to mogu reći samo jednu riječ – “chapeau”! – kaže Ivan.

Kaže Domagoj da je skoro pucao “panenku”.

– Ha-ha, pa ne bi me čudilo, ima on tu neku ludost u sebi – nasmijao se Ivan Kelava, danas vratar zaprešićkog Intera, koji je s Vidom i Mateom Kovačićem činio trojac nerazdvojnih prijatelja.

Inače, Rusima nakon utakmice s Hrvatskom nije baš legao neprimjereni video koji je Vida snimio s Ognjenom Vukojevićem, u kojemu Domagoj govori “slava Ukrajini”, što je poklič ukrajinske vojske, na što se Ogi nadovezuje: “Ovo je pobjeda za Dinamo Kijev i Ukrajinu.” U Fifi su osjetljivi na političke poruke nogometaša, no Domagoj Vida tvrdi da nije imao namjeru nikoga uvrijediti.

– Video s Vukojevićem bio je samo šala. Imam puno prijatelja u Ukrajini još iz vremena kad sam igrao u kijevskom Dinamu, to sam rekao zbog njih. Nisam imao namjeru nikoga uvrijediti. Ne znam zašto su Rusi toliko bijesni zbog toga, ali ja njih volim – kazao je reprezentativac Vida.

Danas se u poslijepodnevnim satima priopćenjem oglasio i HNS.

- HNS je upozorio Vidu i Vukojevića, ako i ostale igrače da se suzdrže bilo kakvih poruka koje mogu biti interpretirane u političkom kontekstu - stoji, uz Vidinu ispriku, u priopćenju.

Povijest u Rusiji ispisuje i kapetan Luka Modrić koji će, nastupi li u obje utakmice do kraja prvenstva, postati reprezentativac s najviše nastupa na završnom turniru SP-a. Za sada taj rekord drži Dario Šimić s 11 nastupa, dok Modrić i Jarni imaju po deset.