Otkriveno je tko će zapaliti baklju na otvaranju Zimskih Olimpijskih igara, čast pripala legendama

Tomba (59) i Compagnoni (55) trostruki su osvajači olimpijskih zlatnih medalja i među najpopularnijim su talijanskim sportašima svoje generacije.

Tomba je zadužen za paljenje olimpijskog plamena na milanskom Arco della Paceu na svečanosti otvaranja u petak na obližnjem nogometnom stadionu San Siro, navodi se u izvješću. Compagnoni će tu čast obaviti na drugom kotlu na Piazza Dibona, suorganizatoru Cortine d'Ampezzo u Dolomitima.

Talijanski olimpijski odbor nije htio ni potvrditi ni negirati pisanje Gazzette, navodeći kako će odluka o tome biti donesena u zadnji čas.

Poznat po svom agresivnom stilu skijanja, Tomba je osvojio dva olimpijska zlata u Calgaryju 1988. i još jedno u Albertvilleu 1992.

Compagnoni je osvojila svoje prvo zlato u Albertvilleu 1992., a onda u Lillehammeru 1994. i Naganu četiri godine kasnije.