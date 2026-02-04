Naši Portali
HEROJI NACIJE

Otkriveno je tko će zapaliti baklju na otvaranju Zimskih Olimpijskih igara, čast pripala legendama

FILE PHOTO: Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Cross-Country Skiing
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
04.02.2026.
u 12:56

Talijanski olimpijski prvaci u skijanju Alberto Tomba i Deborah Compagnoni imat će čast zapaliti olimpijski plamen za Zimske Igre u Milanu i Cortini, izvijestio je u srijedu Gazzetta dello Sport

Tomba (59) i Compagnoni (55) trostruki su osvajači olimpijskih zlatnih medalja i među najpopularnijim su talijanskim sportašima svoje generacije.

Tomba je zadužen za paljenje olimpijskog plamena na milanskom Arco della Paceu na svečanosti otvaranja u petak na obližnjem nogometnom stadionu San Siro, navodi se u izvješću. Compagnoni će tu čast obaviti na drugom kotlu na Piazza Dibona, suorganizatoru Cortine d'Ampezzo u Dolomitima.

Talijanski olimpijski odbor nije htio ni potvrditi ni negirati pisanje Gazzette, navodeći kako će odluka o tome biti donesena u zadnji čas. 

Poznat po svom agresivnom stilu skijanja, Tomba je osvojio dva olimpijska zlata u Calgaryju 1988. i još jedno u Albertvilleu 1992.

Compagnoni je osvojila svoje prvo zlato u Albertvilleu 1992., a onda u Lillehammeru 1994. i Naganu četiri godine kasnije.

Alberto Tomba ZOI 2026.

