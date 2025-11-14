VIDEO Vatreni na Rujevici proslavili uz Thompsona, Modrić i društvo u transu

Riječka Rujevica ponovno se pokazala kao sretan stadion i neosvojiva tvrđava za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U odlučujućoj utakmici kvalifikacija Hrvatska je potvrdila svoju klasu i osigurala izravni plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Pred osam tisuća glasnih navijača, Vatreni su svladali borbene Farske Otoke rezultatom 3:1, a pobjedu za veliko slavlje donijeli su Joško Gvardiol, Petar Musa i Nikola Vlašić. Iako su gosti pružili solidan otpor, kvaliteta i odlučnost Dalićevih izabranika niti u jednom trenutku nisu dolazili u pitanje. Pobjeda je bila kruna još jednog uspješno odrađenog kvalifikacijskog ciklusa i uvod u noć za pamćenje.

Kada je sudac označio kraj utakmice, travnjakom se prolomio uzdah olakšanja, a odmah zatim i erupcija čistog, nepatvorenog veselja. Igrači su popadali jedni drugima u zagrljaj, svjesni da su ispunili glavni cilj i svojoj naciji donijeli još jedno veliko natjecanje. Slavlje se s terena brzo prelilo na tribine, gdje su navijači pjesmom i pljeskom pozdravili svoje heroje. A onda, kao kruna večeri, s razglasa su se začuli prvi taktovi velikog hita Marka Perkovića Thompsona. U tom trenutku, kao po zapovijedi, cijela momčad okrenula se prema navijačima, a kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić preuzeli su ulogu predvodnika slavlja. Vidno emotivni, poveli su pjesmu koju je prihvatila cijela svlačionica i cijeli stadion. Igrači su, zagrljeni u kolu, pali u pravi trans, pjevajući iz sveg glasa stihove koji su postali zvučna kulisa najvećih uspjeha hrvatskog sporta. Ta slika zajedništva, u kojoj su iskusni veterani i mladi lavovi stajali rame uz rame, ujedinjeni u pjesmi i ponosu, obišla je Hrvatsku i najbolje dočarala atmosferu koja vlada unutar reprezentacije. VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Ovaj uspjeh samo je nastavak nevjerojatnog niza koji Hrvatsku svrstava u sam vrh svjetskog nogometa. Plasmanom u Sjevernu Ameriku, Hrvatska će sedmi put u svojoj povijesti nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a ukupno će joj to biti 14. veliko natjecanje. Posebno je impresivan podvig izbornika Zlatka Dalića, koji će Vatrene voditi na trećem uzastopnom Mundijalu. Nakon povijesnog srebra u Rusiji 2018. godine i sjajne bronce u Kataru četiri godine kasnije, Dalić je potvrdio status najuspješnijeg izbornika u povijesti Hrvatskog nogometnog saveza. Kontinuitet vrhunskih rezultata postao je zaštitni znak ove generacije, koja je odavno prestala biti iznenađenje i postala je istinska nogometna velesila.

🇭🇷 Croatia has now qualified for 14 major tournaments and missed only 2 of them (EURO 2000, WC 2010)!



✅ 🌐 WC 2026

✅ 🌍 EURO 2024

✅ 🌐 WC 2022 🥉

✅ 🌍 EURO 2020

✅ 🌐 WC 2018 🥈

✅ 🌍 EURO 2016

✅ 🌐 WC 2014

✅ 🌍 EURO 2012

❌ 🌐 WC 2010

✅ 🌍 EURO 2008

✅ 🌐 WC 2006

✅ 🌍… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2025

Iako kvalifikacijski ciklus službeno završava u ponedjeljak gostovanjem kod Crne Gore u Podgorici, ta će utakmica biti tek formalnost i prilika da neki igrači s manjom minutažom dobiju priliku. Misli igrača i cijele nacije već su usmjerene prema ždrijebu i velikim izazovima koji ih čekaju 2026. godine. Očekivanja su, kao i uvijek, visoka, no ova je momčad nebrojeno puta dokazala da se zna nositi s pritiskom. Simbolično, kapetan Luka Modrić u ovu je utakmicu ušao s novom, skraćenom frizurom, kao da je i time želio označiti novo poglavlje i svježi početak na putu prema novim visinama. Njegova energija i vodstvo na terenu i izvan njega i dalje su nezamjenjivi motor ove ekipe.