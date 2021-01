VIDEO Nova tragedija pogodila nogomet, u zrakoplovnoj nesreći poginula četvorica igrača

Četvorica nogometaša Palmasa, brazilskog četvrtoligaša, poginuli su u nedjelju ujutro u zrakoplovnoj nesreći. Uz njih su živote izgubili i predsjednik kluba te pilot, prenose brazilski mediji.

Predsjednik kluba Lucas Meira i igrači Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule i Marcus Molinari krenuli su na kup utakmicu protiv Vila Nove, međutim zrakoplov se srušio na samome kraju piste tek što je poletio u Luzimanguesu.

Imagens do avião pegando fogo! 4 atletas do Palmas e o presidente do clube! pic.twitter.com/lODijBNQhu