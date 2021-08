VIDEO Stipanović spektakularno dočekan u Splitu nakon osvajanja olimpijske medalje

Bolje od srebra nije moglo, kazao je hrvatski jedriličar Tonči Stipanović (35), koji je osvojio srebrno odličje u klasi Laser na olimpijskoj regati u Enoshimi. Tonči je tako obranio srebro iz Rija 2016., a u današnji plov za odličja je ušao kao treći.

Stipanović se danas vratio u Split gdje mu je pripređen spektakularni doček. U videu pogledajte kako je to izgledalo.

"Imao sam odličan start. U orcu nisam mogao pogoditi brzinu jer su postojali i valovi od brodova i od Francuza, ali hvala Bogu da postoji krma. Ostao sam smiren i koncentriran te odjedrio onako kako znam. I eto ispalo je srebro. Nije moglo bolje", kazao je Splićanin koji je nakon srebra na OI u Riju obećao da u Tokio ide po zlato.

"Nažaost, to nije blo moguće. Australac Wearn je bio prejak, a ja sam baš nedavno proletio u glavi film od svih regata.Mislim da u čak osam od deset regata ja nisam stajao dobro u toj prvoj orci (jedrenju uz vjetar), stalno sam morao nadoknađivat zaostatak, tako da su snovi o zlatu brzo prošli. Nije zlato jedina medalja. Završit kao srebrni stvarno je velika stvar", kazao je Tonči koji je u završnu regatu ušao kao treći s tri boda više od Norvežanina Hermanna Thomasgaarda, dok je mu je sa samo dva boda više prijetio klupski kolega Cipranin Pavlos Kontides.

"Taktika je bila jedriti jednostavno i brzo na startu. To sam i ostvario no stvari su se počele komplicirati nakon okreta jer me Nijemac Bruehl pretekao. Srećom sve sam izvukao završnicom".

