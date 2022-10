VIDEO Policija nije imala milosti prema navijačima, brutalno ih je mlatila

Na utakmici indonezijske nogometne lige između Arema FC i Persebaya Surabaya došlo je do velike tragedije. U stampedu i gušenju živote je izgubilo gotovo 200 ljudi.

Policija je upotrijebila suzavac, zatim su se uključili i gostujući navijači, a u općem kaosu poginule su najmanje 174 osobe, prenosi BBC. Nažalost, ta brojka raste.

Over 120 people were killed last night in riots that broke out at Arema FC v Persebaya Surabaya in Indonesia 🇮🇩😨 pic.twitter.com/zRijyNl7BX