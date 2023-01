VIDEO Pogledajte razlog zbog kojeg se Modriću divi cijeli nogometni svijet: Ovo je potez utakmice!

Villareal je u večerašnjoj utakmici španjolskog prvenstva svladao Real Madrid rezultatom 2-1 i tako se pobrinuo za iznenađenje u LaLigi te pomogao Barceloni koja je sada izjednačena na vrhu. Nakon uvodnog dijela bez pogodaka, za Villareal je mrežu zatresao Yeremy Pino u 47. minuti na asistenciju Gerarda Morena.

Trinaest minuta Real je izjednačio iz jedanaesterca, a siguran realizator bio je Karim Benzema. Pobjedu Žutoj podmornici, također s bijele točke, donio je u 63. minuti Gerard Moreno.

No, za potez utakmice se pobrinuo hrvatski kapetan koji je u jednoj akciji po desnoj strani uz rub terena matirao protivničkog igrača proguravši mu udarcem vanjskom stranom stopala loptu kroz noge i tako kreirao šansu za Viniciusa Jr.

Sportski list As odmah je napisao da je to potez utakmice, a španjolska Marca komentirala je da se zbog ovog poteza Luka nikada ne bi trebao umiroviti, dok As dodaje da se zbog ovoga isplatilo doći na tribine.

uno que si decidió jugar al fútbol es modric pic.twitter.com/11mj44gwa5 — krooslover 💌 (@rmcf8tk) January 7, 2023

Realu je to tek drugi poraz u prvenstvu, s kojim ostaju drugi na ljestvici s istim brojem bodova kao i Barcelona. Katalonci imaju šansu za izdvojiti se na vrhu dok u nedjelju gostuju kod Atletica. Villarreal je sada peti.

Utakmica će ostati zapamćena i po činjenici da u početnoj postavi Reala nakon jako dugo vremena nije bio nijednog španjolskog igrača.