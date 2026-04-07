HRVATSKI KAPETAN

VIDEO Pogledajte novu majstoriju Luke Modrića, izbacio je tri igrača Napolija

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 07:26

Modrić je još jednom je pokazao klasu potezom koji je brzo preplavio društvene mreže. U u 11. minuti napravio je briljantan solo prodor i podsjetio na svoje najbolje partije.

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola.

Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.

Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.

U nekoliko sekundi izbacio je trojicu igrača i krenuo prema kaznenom prostoru, izazvavši reakciju publike. Njegovu akciju prekršajem je zaustavio Alessandro Buongiorno na rubu šesnaesterca, zbog čega je dobio žuti karton. Video pogledajte OVDJE.
