VIDEO Pogledajte novu majstoriju Luke Modrića, izbacio je tri igrača Napolija

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola.

Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.

Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.

A Modrić je još jednom je pokazao klasu potezom koji je brzo preplavio društvene mreže. U u 11. minuti napravio je briljantan solo prodor i podsjetio na svoje najbolje partije.

U nekoliko sekundi izbacio je trojicu igrača i krenuo prema kaznenom prostoru, izazvavši reakciju publike. Njegovu akciju prekršajem je zaustavio Alessandro Buongiorno na rubu šesnaesterca, zbog čega je dobio žuti karton. Video pogledajte OVDJE.