VIDEO Pogledajte novo obraćanje Marka Perkovića Thompsona, evo kome je pružio veliku podršku

29.11.2025.
u 13:32

Zanimljivost koja prati ovog mladog hrvatskog sportaša veže se uz njegov nadimak Thompson, koji nikako nije slučajan, već proizlazi iz činjenice da mu je krsni kum upravo popularni pjevač Marko Perković Thompson koji mu je preko video poruke poželio puno sreće u večerašnjem okršaju za zlatnu medalju.

Hrvatski teškaš Marko Perković, poznat i pod nadaleko poznatim nadimkom Thompson, ostvario je fantastičan rezultat plasiravši se u finale Europskog prvenstva u boksu do 23 godine koje se održava u Budimpešti. Nakon dominantne borbe u polufinalnom meču, Perkovića dijeli samo jedan korak od zlatnog odličja za kojeg se bori večeras od 18 sati. 

Zanimljivost koja prati ovog mladog hrvatskog sportaša veže se uz njegov nadimak Thompson, koji nikako nije slučajan, već proizlazi iz činjenice da mu je krsni kum upravo popularni pjevač Marko Perković Thompson koji mu je preko video poruke poželio puno sreće u večerašnjem okršaju za zlatnu medalju. 

Podsjetimo, 'mali Thompson' je u polufinalnom ogledu teške kategorije ukrstio rukavice s neugodnim azerbajdžanskim predstavnikom Sabuhijem Alizadom, gdje je demonstrirao zrelost, taktičku potkovanost i fizičku nadmoć tijekom svih devet minuta borbe. Iako je ulog bio ogroman, hrvatski predstavnik nije pokleknuo pod pritiskom te je tijekom tri iscrpljujuće runde bio konkretniji i precizniji boksač, što su prepoznali i bodovni suci dodijelivši mu zasluženu pobjedu. Ovim trijumfem Perković je potvrdio svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni.

- Prije svega, želim ti čestitati na svim uspjesima koje si postigao. Želim ti ovim putem iskazati potpuru za večerašnji meč. Slušaj, ti si Marko Perković, ti si Hrvat i pobjednik! Puno te pozdravljam i ne sumnjam da ćeš večeras pobijediti! Pozdravi svoj cijeli tim, idemo! - poručio 'veliki Thompson' za 'malog Marka Perkovića'. 
