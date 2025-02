VIDEO 'Ovo je bila prijelomna točka Hrvatske na SP-u. Jedno poluvrijeme činilo se baš nestvarno'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na SP-u nakon što nije uspjela poraziti moćne Dance sinoć u Oslu, no to je svakako fenomenalan uspjeh Sigurdssonovih izabranika. Povodom toga, u studiju Večernjeg TV-a je gostovao Damir Bičanić, sportski direktor Zagreba i bivši reprezentativac koji je osvojio olimpijsku broncu, jednu svjetsku te dvije europske medalje.

- Bilo je tu puno emocija i nervoze, ali najbitnije od svega, ispunjen sam ponosom i srećom jer smo napravili ogroman rezultat nakon pet godina stanke. Ovo je ogroman uspjeh, malo tko je očekivao da ćemo ovako daleko dogurati, ali dečki su odradili fenomenalno prvenstvo i nadam se da ćemo to pokazati s današnjim dočekom - rekao je Bičanić.

- Sport smo malo zapustili, to je veliki problem i to se osjeti na rezultatima. Razmak od 13 godina što se tiče svjetske medalje je prevelik i mislim da imamo problema u sportu s kojima se trebamo ozbiljno pozabaviti da ne bi opet čekali 13 godina neku svjetsku medalju. Ljudi koji su zaduženi za moraju to početi riješavati odmah danas, kako se opet ne bi to dogodilo. Mi smo sportska nacija, ali postoji puno problema, neki pomaci su vidljivi, ali tu prvenstveno mislim na financiranje. Neke druge države ostavile su nas i otišle daleko naprijed, a mi smo ostali u mjestu - smatra bivši rukometaš.

- Kada smo češće osvajali medalje, naša liga je bila puno jača. Konkretno, kada nemamo baze iz Dalmacije, Slavonije, Istre i ostalih dijelova Hrvatske, nemamo ni jake hrvatske igrače u Zagrebu i drugim klubovima. Taj igrač neće tako ni doći do reprezentacije, sve je to povezano. Puno malih klubova je ugašeno i tu dolazi do manje produkcije igrača. Hercegovina nam je uvijek bila dobra braza, tu mislim na Ljubuški.

- Prijelomna točka SP-a bila je utakmica protiv Islanda, tada su naši igrači dobili dodatni impuls i shvatili da mogu puno više napraviti. Ta utakmica i pobjeda dala im je krila da nastave, nadovezala se utakmica s Mađarskom, sigurno je da to sve dalo dodatnu snagu i ujedinilo ekipu - kaže Bičanić.

- Prvo poluvrijeme s Francuzima bilo je nestvarno, barem meni. Kada pogledam, nijedan igrač nije odigrao loše, svi su bili na visokoj razini.

Što nam je sve Bičanić rekao, možete pogledati u videu iznad.